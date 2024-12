© Foto: amhnasim - Pixbay.com

Ethereum nähert sich mit einem Kurs über 4.000 US-Dollar einem neuen Meilenstein und ist damit nur noch 20 Prozent von seinem historischen Höchststand von 4868 US-Dollar entfernt. Am Freitag durchbrach Ethereum die Marke von 4.000 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit März 2024. Der Kurs von ETH legte auf Wochensicht um etwa 8,4 Prozent zu und ist damit deutlich über der Performance von Bitcoin im gleichen Zeitraum. Aktuell notiert Ethereum bei 4.004 US-Dollar, was es nur knapp 20 Prozent von seinem bisherigen Allzeithoch von 4.868 US-Dollar entfernt macht, das im November 2021 erreicht wurde. Diese Rallye wird durch stark gestiegene Zuflüsse in spotbasierte Ethereum-ETFs …