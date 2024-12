XRP & LINK explodieren weiter, während WEPE über 2,75 Mio. $ steigt

XRP ist ein weiteres Mal der beste Top 10 Coin und steigt um 5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Obgleich der Gesamtmarkt konsolidiert, baut XRP damit Stärke auf. Die Wochenrendite beläuft sich auf rund 35 Prozent. Im vergangenen Monat konnte XRP um 375 Prozent steigen. Mit einem Verlaufshoch bei 2,85 US-Dollar könnten auch die 3 US-Dollar zeitnah fallen. Analysten werden bullisch, ein neues Allzeithoch ist für 2025 fest eingeplant. Aktuell beträgt der Abschlag noch rund 32 Prozent, nachdem in 2018 das Rekordhoch bei 3,84 US-Dollar markiert wurde.

Derweil gehört auch Chainlink heute zu den Top-Performern. Chainlink (LINK) setzt seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem der Kurs innerhalb der letzten 24 Stunden um 5 Prozent gestiegen ist. Mit einem wöchentlichen Plus von über 30 Prozent gehört Chainlink zu den stärksten Performern im Krypto-Markt. Die aktuelle Rallye brachte den Kurs auf über 25 US-Dollar, ein Niveau, das zuletzt im Wochenchart Anfang 2022 erreicht wurde. Technisch zeigt LINK relative Stärke und befindet sich in einer positiven Ausgangslage. Auf Wochenbasis hat LINK frühere Hochs von Anfang 2024 bereits überwunden. Der nächste technische Widerstand liegt bei 27,50 US-Dollar. Ein Ausbruch könnte Kursziele in Richtung 40 US-Dollar ermöglichen.

WEPE explodiert über 2,75 Mio. $: Jetzt noch einsteigen?

Wer nicht nur Top 20 Coins in sein Portfolio aufnehmen möchte, setzt mitunter auf neue Projekte und Krypto-Presales. Hier ist Wall Street Pepe (WEPE) ein innovativer Meme-Coin, der zum Jahresende 2024 mit seinem einzigartigen Konzept im Krypto-Markt für Aufmerksamkeit sorgt. Innerhalb weniger Tage konnte das Projekt Millionen von US-Dollar in seinem Presale sammeln und dabei eine schnell wachsende Community aufbauen. WEPE kombiniert das humorvolle Branding eines Meme-Coins mit einem klaren Nutzen für Krypto-Trader. Ziel ist es, ein faires und inklusives Handelsumfeld zu schaffen, das durch Transparenz und Wissen geprägt ist. Die fiktive Figur "Wepe" verkörpert dabei strategisches Marktverständnis und dient als Symbol für die Verbindung von traditionellem Trading und der dynamischen Krypto-Community.

Das Projekt richtet sich vor allem an kleinere Anleger, die im dynamischen Markt oft im Schatten großer Investoren stehen. WEPE möchte diesen Anlegern die Möglichkeit bieten, von exklusiven Marktinformationen und Handelssignalen zu profitieren. Durch wöchentliche Trading-Updates und eine Plattform für den Austausch von Strategien wird eine aktive Gemeinschaft gefördert. Ein Highlight des Projekts ist das Belohnungssystem, das erfolgreiche Trades mit wöchentlichen Prämien in WEPE-Token honoriert. Zusätzlich incentiviert ein dynamisches Staking-Programm die langfristige Bindung an das Projekt. Wer also WEPE Token akkumuliert oder sich als erfolgreicher Trader beweist, kann passive Belohnungen verdienen.

Die Tokenomics von WEPE sind strategisch durchdacht, um Wachstum und Community-Engagement zu fördern. Das Gesamtangebot von 200 Milliarden Tokens wird zu verschiedenen Zwecken eingesetzt: 20 Prozent fließen in den FROG Fund für den Presale, 12 Prozent sind für Staking-Belohnungen vorgesehen, und 38 Prozent werden in Marketingmaßnahmen investiert. Weitere 15 Prozent dienen der Liquiditätssicherung, während der gleiche Anteil als Trading-Rewards für aktive Nutzer bereitgestellt wird.

Aktuell können Anleger noch die WEPE Token für 188 Prozent APY staken. Die Belohnungen werden über einen Zeitraum von drei Jahren ausgeschüttet und sind an die Generierung neuer Ethereum-Blöcke gekoppelt. Interessenten können WEPE direkt über die Website erwerben, wobei ETH, USDT und Kreditkarten als Zahlungsmethoden akzeptiert werden. Der Preis der Tokens steigt in regelmäßigen Abständen, womit Früh-Investoren Buchgewinne aufbauen können.

