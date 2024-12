Chainlink steigt auf 25 $: Jetzt noch LINK kaufen?

Mit einem Kursplus von rund 5 Prozent in den letzten 24 Stunden setzt Chainlink die Rallye fort. In der letzten Woche summieren sich die Kursgewinne auf mehr als 30 Prozent. Hier schnitt LINK besser als jede Top 10 Kryptowährung, mit Ausnahme von TRON und XRP. Doch Chainlink zeigt zweifelsfrei relative Stärke. Der jüngste Kurssprung hat Chainlink auf mehr als 25 US-Dollar getrieben.

Doch bei einer Bewertung von aktuell rund 16 Milliarden US-Dollar scheint noch viel Luft nach oben. Dies gilt ebenso, wenn wir uns die vollständig verwässerte Bewertung von 25 Milliarden US-Dollar anschauen. Chainlink baut Stärke auf und befindet sich technisch in einer konstruktiven Ausgangslage.

Aktuell überwindet Chainlink auf Wochenbasis die Verlaufshochs von Anfang 2024. Ergo konnte LINK auf den höchsten Stand seit Ende 2021/ Anfang 2022 steigen. Das Momentum ist stark.

Der folgende Trader beobachtet nun eine Neubewertung von LINK, jedoch ohne nachhaltigen Ausbruch nach oben. Technisch liegt der Fokus auf dem Widerstandsniveau bei 27,50 US-Dollar. Sollte dieses durchbrochen werden, könnte dies den Weg für eine Bewegung in Richtung der 38-US-Dollar-Marke freimachen. Der Bereich bei 27,50 US-Dollar fungiert aktuell als entscheidender Widerstand, dessen Überwindung als Signal für weiteres Aufwärtspotenzial gilt.

$LINK: The price has formed one more high but there is no sustained upside breakout yet. The next critical resistance level that needs to be broken is located at $27.50. A break above this level could unlock prices in the $38 region.LINK Chainlink pic.twitter.com/bGma7n8Ugb