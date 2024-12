Pepe (PEPECOIN) steigt 1.549 % in 1 Jahr und startet neuen Base-KI-Coin BasedAI

Am 1. Dezember hat der neue und von Krypto-Experten empfohlene KI-Coin von BasedAI sein Mainnet gestartet. Aber auch in der letzten Zeit konnte er sich im Vergleich zu seiner Peergroup deutlich besser entwickeln. So ist er seit August um 366 % gestiegen.

Based AI befindet sich mit einer Marktkapitalisierung von 258,51 Mio. USD auf Platz 39 der Base-Coins und auf dem zweiten Rang der KI-Coins der Chains, wobei die Nummer eins das Virtual Protocol mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 1,72 Mrd. USD ist.

Bisher konnte sich BasedAI nicht so gut entwickeln und hat seit dem Start sogar kontinuierlich an Wert verloren. Erst seit Ende Oktober hat sich der $BASEDAI-Coin nach einem Abrutschen von 10,6735 bis auf 1,55 USD erholt.

Jetzt in BasedAI investieren!

Dennoch sei er laut den Krypto-Experten von Crypto Banter bei einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung in Höhe von 300 Mrd. USD unterbewertet. Die Kursziele für den Coin liegen bei bis zu 100 USD, was vom derzeitigen Kurs von 7,25 USD einem Plus von 1.279 % entspricht.

Worum es sich bei dem KI-Coin BasedAI genau handelt, was er mit Pepecoin zu tun hat und mit welchen Möglichkeiten Sie sich an dem Projekt beteiligen können, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Was genau ist BasedAI und welche Technologie nutzt es?

BasedAI ist ein dezentrales Netzwerk für künstliche Intelligenzen, welches die Ethereum-Layer-2 Base von Coinbase nutzt. Dabei legt die Chain einen großen Wert auf Privatsphäre und Sicherheit.

Um dies zu erreichen, verwendet es ZK LLM (Zero Knowledge Large Language Models), die vollständig über homomorphe Verschlüsselung (FHE) abgesichert sind. Genau genommen anonymisiert BasedAI sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe von Daten.

Ebenso können mittels FHE die Informationen ausgewertet werden, ohne diese jedoch zu entschlüsseln. Über den Optimierungsmechanismus Cerberus Squeezing können dabei die ansonsten auftretenden hohen Kosten für die Datenverarbeitung adressiert werden.

https://twitter.com/getbasedai/status/1863060947549471003

Das Netzwerk von BasedAI wird von drei Kernentitäten bereitgestellt. Mithilfe der Miner werden die GPU-Ressourcen verwendet, um die verschlüsselten Berechnungen der Blockchain durchzuführen. Hinzu kommen die Validatoren, welche CPUs nutzen, um die Genauigkeit der Miner zu verifizieren.

Ebenso gibt es Brains, welches Nodes für die Hauptberechnungen des BasedAI-Netzwerkes sind. Die Brain-Besitzer legen dabei die ZK-LLMs und Anreizmodell fest, um Miner und Validatoren anzuziehen. Insgesamt kann es von 1.024 Brains geben, die von bis zu 256 Validatoren und 1.792 Minern unterstützt werden.

Jetzt in KI-Coin BasedAI investieren!

Was hat der KI-Coin von BasedAI mit PepeCoin zu tun?

Der native $BASED-Coin wird für unterschiedliche Zahlungszwecke innerhalb der Plattform verwendet. Dazu zählen vorwiegend die Belohnungen für die unterschiedlichen Entitäten wie Brain-Besitzer, Miner und Validatoren.

Von diesem Coin gibt es eine ERC-20-Version und einen nativen $BASEDAI. Künftig soll es jedoch eine Brücke geben, mit welcher die Nutzer zwischen den beiden Chains wechseln können. Emittiert wurde der Ethereum-Token von BasedAI an die Staker von Pepecoin.

https://twitter.com/getbasedai/status/1863066030496460897

Um ein eigenes Brain erwerben zu können, müssen Interessierte zuerst die dafür notwendigen Brain Credits in Form eines weiteren ERC-20-Token erwerben. Insgesamt werden 1.000 Credits für ein Brain benötigt.

Diesen erhalten sie, wenn sie auf der Burning-Plattform von Pepecoin den $PEPECOIN vernichten. Dabei werden zu Beginn 1.000 $PEPECOIN pro Brain benötigt, wobei die Menge mit jedem Brain um 200 $PEPECOIN ansteigt. Derzeit kostet 1 Brain 141,24 $PEPECOIN und somit 505,63 USD.

Dementsprechend wären 505.630 USD für das Betreiben eines Brains notwendig. Alternativ können 100.000 Pepecoin für derzeit 359.000 USD erworben und gestakt werden. Bei weniger Coins ist auch eine Aufspaltung in 1 Mio. ERC-20-Token möglich.

Jetzt in PepeCoin zum niedrigsten Kurs investieren!

Pepe-Community entwickelt einige weitere nützliche Projekte

Während sich der alte PepeCoin mittlerweile zu einem KI-Projekt entwickelt, wurde mit Wall Street Pepe ebenfalls ein weiteres Projekt gestartet, welches sich jedoch auf den Memecoin-Sektor fokussiert. Für diesen werden unterschiedliche Angebote und Features bereitgestellt, welche die Nutererfahrung der Memecoin-Trader revolutionieren sollen

Denn das Team von Wall Street Pepe war es leid, dass Altwale und korrupte KOLs die Kleinanleger manipulieren und sich daran bereichern. Stattdessen wollen sie ihnen auf die Schliche kommen und das Drehbuch umschreiben. Dafür stellen sie nun eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten auf, um im Bullenmarkt hohe Gewinne zu erzielen.

Damit die WEPE-Armee ausreichend ausgerüstet ist, erhalten sie Insiderwissen, spezielle Analysehilfsmittel, Handelssignale, Analysen, Strategien und mehr. Einige dieser Inhalte waren zuvor nur Walen mit viel Kapital vorenthalten. Jetzt soll der Zugriff jedoch demokratisiert werden, damit auch Kleinanleger eine bessere Chance erhalten.

Außerdem bietet es eine exklusive Gruppe, mit welcher Analysten und Trader ihre eigenen Ideen teilen können, um auf diese Weise Belohnungen im $WEPE-Coin zu verdienen. Auf diese Weise kann für eine höhere Aktivität und profitablere Inhalte gesorgt werden, da die besten eine größere Sichtbarkeit erhalten.

Jetzt viralen Katzen-Memecoin entdecken!

Ebenfalls aus der Pepe-Community ist jetzt mit Pepe Unchained der erfolgreichste Memecoin-Presale abgeschlossen worden, welcher insgesamt mehr als 73,77 Mio. USD eingeworben hat. Dieser wird schon in weniger als zwei Tagen erstmalig an den Börsen eingeführt und dürfte einen ähnlichen Erfolg wie mit dem Vorverkauf erreichen.

Denn das Team entwickelt ein spezielles Memecoin-Ökosystem, in welchem die Nutzer deutlich attraktivere Konditionen als auf Ethereum erhalten. Dafür wird eine eigener Layer-2 bereitgestellt, die eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren des Web3 bietet.

Dies nützt wiederum den unterschiedlichen Angeboten, welche in dem Memecoin-Ökosystem bereitgestellt werden. Dazu gehört etwa ein eigenes Launchpad, mit dem jeder schnell und einfach faire Memecoins starten kann. Für den Handel dieser wird ebenso eine eigene DEX offeriert, die sich dank der eigenen Bridge über Chains hinweg nutzen lässt.

We are ready. Are you? pic.twitter.com/xFddvk7FrU - Pepe Unchained (@pepe_unchained) December 6, 2024

Aber auch andere Projekte sorgen für Aufsehen, wie der innovative Staking-Anbieter Crypto All-Stars, welcher mit der MemeVault-Technologie neuartige Renditen ermöglicht. Mit diesen soll für eine größere Nachhaltigkeit in dem schnelllebigen Sektor gesorgt werden. Ebenso begünstigt es Partnerschaften mit Dogecoin, Shiba Inu, Pepe und vielen weiteren.

Somit konnte der Presale schon $STARS-Coins für mehr als 10,5 Mio. USD verkaufen. Nur noch für weniger als zwölf Tage haben Interessierte Zeit, um sich diese für einen Preis in Höhe von 0,0016782 USD zu sichern, damit sie bis zu dreimal höhere Renditen erhalten. Schon jetzt haben ein paar Memecoin-Wale davon erfahren, sodass er bald ausverkauft sein kann.

Jetzt innovativen Memecoin nicht verpassen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.