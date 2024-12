Die dritte Ausgabe der bedeutenden Auszeichnungen wird in Partnerschaft mit ISG, L&T Technology Services und CNBC-TV18 verliehen

Mehr als 230 Nominierungen von weltweit führenden Organisationen und Teams aus wegweisenden Technologien wie KI und GenAI

Zur dritten jährlichen Verleihung der Digital Engineering Awards kamen über 100 führende Ingenieure und Persönlichkeiten aus aller Welt zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Digital Engineering zu feiern. Während der von ISG, L&T Technology Services (LTTS) und CNBC-TV18 gemeinsam organisierten Preisverleihungsgala in Dallas, US-Bundesstaat Texas, wurden 35 führende Organisationen und 14 Einzelpersonen aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum für ihre bahnbrechenden Innovationen ausgezeichnet. Ihre Beiträge sind wegweisend für Technologien, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Ingenieurwesens in den wichtigen Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205250879/de/

The 3rd edition of the Digital Engineering Awards presented in association with ISG, L&T Technology Services, and CNBC-TV18 (Photo: Business Wire)

Die Digital Engineering Awards "bezeugen das transformative Potenzial der digitalen Technologien", so die Veranstalter. In diesem Jahr stieg die Zahl der Nominierungen auf über 230 und spiegelte die wachsende Bedeutung von Digital Engineering in allen Branchen wider. Die Einreichungen kamen von Innovatoren, die den Wandel in wichtigen Sektoren antreiben: Automobilindustrie, Industrieprodukte, Fertigung, Energie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Telekommunikation. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf KI und GenAI. Diese neuen Kategorien würdigen Initiativen, die eine neu entstehende Landschaft beeinflussen.

Die Preisträger wurden in zwei Segmenten ausgezeichnet: "Engineering the Change" und "Engineer at Heart". Gewürdigt wurden außergewöhnliche Leistungen von Unternehmen und Einzelpersonen. Die Preisträger wurden in elf Kategorien ausgewählt, um Spitzenleistungen in Bereichen wie Nachhaltigkeit, digitale Produkte und die Anwendung neuer Technologien zu honorieren.

Alle Einreichungen wurden von einer Jury internationaler Experten bewertet, darunter Prof. Jim Austin von der Wharton Business School und der Brown University und Prof. Dr. Marcos Kauffman von der Coventry University, Neelu Sethi, Brinks Inc., Vanessa Eriksson, GiTN (Girls in Tech Nordics), sowie Steve Hall, Prashant Kelker und Gaurav Gupta von ISG. Zu den Bewertungskriterien zählten Innovation, Lieferpräzision, messbarer geschäftlicher Nutzen und nachhaltige Wertschöpfung.

Michael P. Connors, Chairman und CEO bei ISG, kommentiert: "Digital Engineering wird auch in Zukunft fast alle Aspekte des modernen Lebens neu definieren von sauberer Energie bis hin zu Innovationen im Gesundheitssektor und mehr. Die diesjährige Ausgabe der Digital Engineering Awards beleuchten die beeindruckenden technischen Entwicklungen, die den weltweiten Fortschritt antreiben. In diesem Jahr war eine deutliche Zunahme der Einreichungen zu verzeichnen. Dies macht deutlich, wie sehr Digital Engineering heute die weltweiten Industrien und Infrastrukturen prägt und wie wirkungsvoll diese einzigartige Auszeichnung ist."

S. Shivakumar, CEO bei News18 Studios, erklärt: "Wir sind stolz darauf, Partner einer Plattform zu sein, die herausragende Talente zelebriert, deren Erfolge die Zukunft des Digital Engineering bestimmen. Ihre bahnbrechenden Innovationen inspirieren ganze Branchen dazu, die Grenzen des Machbaren zu erweitern und disruptive Lösungen bereitzustellen. Die Partnerschaft ist Teil unseres Engagements, unserem Publikum Einblicke in bahnbrechende Entwicklungen zu gewähren und die Innovatoren zu würdigen, die dem industriellen Wandel entscheidende Impulse verleihen."

"Die diesjährigen Beiträge zeugten von beispielloser Innovation und einer wachsenden Vielfalt innerhalb der Engineering-Community. Besonders erfreulich dabei ist, dass immer mehr Frauen zukunftsweisende Technologien entwickeln, verbessern und einsetzen, um die Herausforderungen von heute zu meistern und eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wir werden weiterhin die herausragenden Unternehmen und einzelnen Ingenieure und Ingenieurinnen würdigen, die ganz im Sinne von 'Zielgerichtet. Agil. Innovation' für eine bessere Zukunft arbeiten", ergänzt Amit Chadha, CEO und Managing Director bei L&T Technology Services

Zu den Preisträgern gehörten Unternehmen aus Nordamerika, deren Innovationskraft weiterhin führend ist dies belegen die über 150 Einreichungen aus dieser Region. Europa und die Asien-Pazifik-Region zeigten ebenfalls eine beachtliche Dynamik bei der Nutzung von Digital Engineering für unübertroffene Effizienz, Nachhaltigkeit und Betriebsexzellenz.

Engineering The Change (Auszeichnungen für Teams)

1. Digital Transformation of the Year:

Champion:

Union Pacific Railroad (Technologie-Innovation, die Sicherheit und Reputation drastisch verbessert)

Challenger:

Dow (Digitale Innovation bei Farben und Beschichtungen mit DOWTM Paint Vision)

Nestlé India Limited (Die Fabrik der Zukunft vernetzt, intelligent und automatisiert)

Commendable:

Tenneco (Beschleunigung der Fahrwerksentwicklung durch neuronale Netze)

Sundaram Clayton Ltd. (Digitales Engineering revolutioniert die Fertigung: SCLs private 5G-Netzwerk-Initiative)

2. Top Sustainability Initiative:

Champion:

AT&T (Aufbau klimaresilienter Gemeinschaften durch die Initiative "Climate Resilient Communities")

Challenger:

Telangana Police, India (Überwachung von Ganesh Pandals und Nachverfolgung des Immersionsprozesses mithilfe von GIS)

Vanderlande (Ein Gamechanger im Intralogistik-Service-Support: Von fabrikneuen zu generalüberholten Ersatzteilen)

Commendable:

Chennai Smart City Limited (Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel mit digitalen Technologien)

Santos (Elektrifizierungsprojekt von Santos)

Weatherford (Weatherford Emissions Manager: Förderung eines nachhaltigen Emissionsmanagements in der Öl- und Gasindustrie)

3. Digital Engineering Project/Program of the Year:

Champion:

Collins Aerospace, An RTX Business (Digitaler Produktlebenszyklus Digital Engineering)

Challenger:

Chevron (Robotergestützte Tankreinigung und -inspektion: Digitaler Ansatz für Bereitstellung und Einführung)

Eaton (Ein digitaler "Easy Button" für die Einhaltung der Netzanschlussregeln durch dezentrale Energieanlagen (DER))

Commendable:

Delek US (Eye in the Sky: KI-gestütztes autonomes Drohnenprogramm)

Henkel (Fertigung der nächsten Generation)

Nokia (Bell Labs) (Autonomer Lagerbestandsüberwachungsdienst (AIMS) mit intelligenter Drohnentechnologie)

4. Engineering Product of the Year:

Champion:

Honeywell (Connecter Power intelligente Steckdosenverwaltung für Unternehmen)

Challenger:

Marelli (Fahrgast-Display mit geschützter Privatsphäre)

Next Big Innovation Labs Pvt Ltd (Trivima Bioprinters: Revolutionierung des Bioprintings für das Gesundheitswesen)

Commendable:

Eaton (Brightlayer Edge-Plattformen Förderung der digitalen Transformation von Eaton)

EdgeQ (EdgeQ BaseStation-on-a-Chip)

MediaKind (MK.IO Video-Plattform: Neue Maßstäbe beim Video-Streaming)

5. Excellence in Value Realization:

Champion:

Sky (Universelle softwaredefinierte Planung [uSDP])

Challenger:

Goodyear (Softwaredefinierte Reifenlösungen für Fahrzeuge der nächsten Generation)

OPW Propane Energy Solutions (a Dover Company) (Digitale Plattform "Rego Connect Prestolink")

Commendable:

Rockwell Automation (Simplified Operating Model [SOM])

Siemens Healthineers (Wertmaximierung durch Telemedizin Innovation im Gesundheitswesen)

T-Mobile (Transformation des Großhandelskonto-Onboarding)

6. AI Impact of the Year:

Champion:

SymphonyAI (KI-Revolution: Der Nutzen von SymphonyAI IRIS Foundry für den industriellen Betrieb)

Challenger:

Dell (Revolutionierung der KI-Einführung und -Innovation mit Dell Technologies AI Factory)

Philips (Revolutionierung der Mammografie durch eine KI-gestützte, personalisierte Röntgen-Bildgebung)

Commendable:

Aspen Technology (AspenTech Strategic Planning for Sustainability PathwaysTM

CNH (Industrielle KI-gestützte Robotermaschine für die Landwirtschaft)

Prayagraj Smart City Limited (Einsatz von KI während der Kumbh Mela 2019 zur Unterstützung des Crowd Managements)

Engineer At Heart (Auszeichnungen für Einzelpersonen)

1. The Distinguished Digital Engineering Leader:

Amy Wheelus, Gigapower

Asha Poulose Johnson, GE Healthcare

Kazuhiko Maruyama, Honda

2. The Digital Engineer of the Year:

Andy Vitale, Caterpillar

Evan Ren, Dow

Jyothi Gangadharan, Patient Point

3. The Woman Engineer of the Year:

Anita Routray, Uber

Jaya Jagadish, AMD India Private Limited

Kate Montgomery, Condé Nast

4. The Innovator of the Year:

Carlos Yengle, Chevron

Gaurav Saxena, ITL Sonalika

5. AI Innovator of the Year:

Deven Panchal, AT&T

Shiv Udkar, AMD Inc.

Vaibhav Lodhi, CNH

Über die Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards führen Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu würdigen und globalen Organisationen dabei zu helfen, ihre transformativen Ideen zu verwirklichen. Die Awards werden von L&T Technology Services in Partnerschaft mit ISG und mit CNBC-TV18 als Medienpartner organisiert.

Wenn Sie mehr über die Awards erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group), (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Service- und Technologieanbieter dabei, Betriebsexzellenz und starkes Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen rund um die digitale Transformation spezialisiert, darunter KI, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed Governance und Risikodienstleistungen, Netzwerkbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktforschung und Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Sitz in Stamford, US-Bundesstaat Connecticut. Derzeit sind 1.600 digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern für ISG tätig. Das globale ISG-Team ist bekannt für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, seine umfangreiche Branchen- und Technologieexpertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyseressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche aufbauen. Nähere Informationen auf www.isg-one.com.

Über Network 18

Network18 Media Investments Limited (Network18 Group) gehört zu den am stärksten diversifizierten Medien- und Unterhaltungskonzernen Indiens und ist in den Bereichen Fernsehen, digitale Inhalte, Filmunterhaltung, E-Commerce, Printmedien und verwandten Geschäftsfeldern tätig. TV18 Broadcast Limited, eine Tochtergesellschaft von Network18, konzentriert sich auf das Kerngeschäft Rundfunk. Das Unternehmen betreibt das größte Nachrichtennetzwerk in Indien, das Wirtschaftsnachrichten, allgemeine Nachrichten und regionale Nachrichten abdeckt. Große Marken wie CNBC-TV18, News18 India und CNN News18 sind Teil dieses Nachrichtenbouquets. Weitere Informationen unter: https://www.nw18.com/corporate.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielgerichtet. Agil. Innovation. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende Unternehmen aus Forschung und Entwicklung in den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie die Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. September 2024 über 23.700 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205250879/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E: Aniruddha.Basu@LTTS.com