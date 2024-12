Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Weihnachten steht vor der Tür: wir naschen Lebkuchen, Strohsterne hängen in den Fenstern und auf den Weihnachtsmärkten duftet es nach Glühwein und Schmalzgebäck. Petra Terdenge stimmt Sie ein auf ein frohes und hoffentlich stressfreies Fest:Sprecherin: Das Weihnachtsfest gehört zu den wichtigsten christlichen Feiern und hat eine lange Tradition. Ursprünglich ging es vor allem um religiöse Motive, um Christi Geburt, Versöhnung und Hoffnung. Worum geht es heute? Das habe ich Andrea Mayer-Halm gefragt, Redakteurin bei der Apotheken Umschau:O-Ton Andrea Mayer-Halm 25 sec."Im besten Fall geht es immer noch um Versöhnung und Hoffnung, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass sich andere Dinge mehr und mehr nach vorne drängen. Klar sind da immer die Geschenke, das tolle Essen. Der Anspruch, ein perfektes Familienfest zu erleben, aber das setzt halt auch unter Druck. Ob wir den Druck zulassen oder Weihnachten vielleicht mal ganz anders gestalten, sozusagen modernisiert, das können wir selbst entscheiden."Sprecherin: Die Adventszeit bietet Gelegenheit, unsere Weihnachtsrituale zu überdenken:O-Ton Andrea Mayer-Halm 19 sec."Wir könnten uns fragen: was bedeutet 'Fest der Liebe' für uns persönlich? Gehört dazu nur die Kernfamilie oder auch der Nachbar, der an Weihnachten allein ist? Freuen wir uns über Geschenke oder sind die vielleicht sogar eher Ballast? Haben wir zum Fest die Ruhe, die uns Kraft gibt, die wir uns wünschen, oder überwiegt der Stress?"Sprecherin: Egal, ob wir eine große Familie haben oder allein leben, ob wir die Tradition lieben oder etwas Neues ausprobieren möchten: Der Schlüssel zu einem erfüllten und stressfreien Weihnachten ist laut Apotheken Umschau, aktiv zu werden und sich zu fragen: Was macht das Fest zu einem ganz besonderen Moment für mich?O-Ton Andrea Mayer-Halm 18 sec."Wollte ich schon immer einmal unter Palmen feiern oder Nachbarn und Freunde einladen? Egal, wofür ich mich dann entscheide, einfach es offen innerhalb der Familie ansprechen, dann haben alle Zeit, sich darauf einzustellen. Traditionen sind schön, aber sie dürfen auch angepasst werden."Abmoderation: Wir wünschen eine wunderbare Adventszeit, freuen uns auf ein schönes Weihnachten und dass das Jahr für uns alle gesund und ohne Stress ausklingt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5926041