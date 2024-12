Leipzig (ots) -Für die erfolgreiche deutsche Kinder- und Jugendserie "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) können sich ab sofort neue Schauspiel-Talente bewerben, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind und Lust haben, vor der Kamera zu stehen. Die Dreharbeiten werden von Mai bis Oktober in Erfurt stattfinden.Seit 1998 ist "Schloss Einstein" mit inzwischen 28 Staffeln eine der erfolgreichsten deutschen Jugendserien bei KiKA. Sie erzählt vom Alltag, den Herausforderungen und Abenteuern der Schülerinnen und Schüler eines Internats. In der 29. Staffel sind Freundschaft, mentale Stärke und die Zukunft nur einige spannende Themen, um die es in "Schloss Einstein" gehen wird. Die Dreharbeiten für Staffel 29 finden von Mai bis Oktober 2025 in Erfurt statt. Bewerbungen für das Casting können bis 09. Januar 2025, 17 Uhr abgegeben werden.Voraussetzung für die Bewerbung ist das Einverständnis der Eltern. Das Wichtigste aber ist, Spaß daran zu haben, zu schauspielern. Das Casting ist barrierefrei und für jedes Geschlecht und alle kulturellen und sprachlichen Hintergründe offen. Deutsch als Muttersprache ist keine Voraussetzung. Wer neben der Spielfreude noch tanzen oder singen kann, einen Sport treibt, mehrere Sprachen spricht, ein Instrument spielt oder ein anderes interessantes Talent mitbringt, sollte das auf jeden Fall im Casting zeigen.Die Vorauswahl erfolgt über ein E-Casting. Die Folgetermine finden in Erfurt statt. Während der Dreharbeiten in Erfurt unterstützt eine erfahrene Schauspielcoachin die jungen Talente dabei, ihre Aufregung zu überwinden und selbstbewusst vor der Kamera zu agieren. Die 29. Staffel wird ab Frühjahr 2026 bei KiKA zu sehen sein."Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD als Koproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit KiKA. Die Redaktion verantwortet Nicole Schneider für den MDR, für KiKA ist Stefan Pfäffle zuständig. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Maleen Haug.Alle Informationen zur Online-Anmeldung sind auf kika.de und hier zu finden:https://ots.de/H6NrgyPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5926044