Syrien: Assad in Moskau, Palast brennt, Rebellen haben Syrien übernommen. Gespräch mit TE-Israel-Korrespondent Godel Rosenberg: Warum so schnelle Erfolge der Rebellentruppen? Was bedeutet das für Europa? ++ Paris: Notre-Dame nach Einweihungszeremonie ab heute geöffnet ++ VW: nächste Tarifrunde und Warnstreiks ++ Kretschmann für eine Aussetzung möglicher milliardenschwerer EU-"Klimastrafen" für Automobilindustrie ++ Jeder spürt Kaufkraftverlust auf D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...