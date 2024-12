ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche SE von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 32 Euro gesenkt. Analyst Patrick Hummel begründete seine am Montag vorliegende Verkaufsempfehlung mit den gesunkenen Kurszielen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG. An den beiden Unternehmen ist die Porsche Holding mit 31,9 und 12,5 Prozent beteiligt. Angesichts schwächerer Dividendenaussichten sieht Hummel immensen Refinanzierungsdruck bei Porsche SE ab 2027./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAH0038