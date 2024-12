DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STROMVERSORGUNG - RWE-Chef Markus Krebber warnt vor den Gefahren einer Stromknappheit durch sogenannte Dunkelflauten. Zuletzt war dies vor einem Monat der Fall gewesen: Windräder und Solaranlagen lieferten kaum Strom, die Preise stiegen stark. "Das gesamte System kam an seine Grenzen", sagt Krebber im Podcast Handelsblatt Disrupt. In Zukunft könnte es solche Dunkelflauten, in denen der Strom aus erneuerbaren Quellen nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken, häufiger geben, erklärt der RWE-Chef. "Das Energiesystem sollte nicht auf Kante genäht sein." (Handelsblatt)

AUFSICHTSRÄTE - Die Vergütungen für die Aufsichtsräte aller 40 DAX-Konzerne sind im abgelaufenen Jahr um 5,4 Prozent auf insgesamt 123,7 Millionen Euro gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), die dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt. Einige Topverdiener konnten besonders stark zulegen, etwa Allianz-Aufsichtsratschef Michael Diekmann um 41 Prozent und VW-Chefkontrolleur Hans Dieter Pötsch um 61 Prozent. 2023 wurde im DAX erstmals keine variable Vergütung mehr geleistet, alle Aufseher erhielten ein Fixgehalt. (Handelsblatt)

PE-VERBAND - Neuordnung in der Führung der deutschen Private-Equity-Lobby: Der Vorstand des Bundesverbands Beteiligungskapital (BVK) gibt sich zum einen wieder eine Doppelspitze und ersetzt zum anderen ein Mitglied. Das bestätigte auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Sie ist zur zweiten Vorstandssprecherin gewählt worden neben Ingo Krocke, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden des Beteiligungshauses Auctus Capital Partners. Diese Personalie ist auf Hinrichs' Profil im Onlinenetzwerk Linkedin schon nachzulesen. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2024 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.