Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG



09.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Basel, 9. Dezember 2024. Im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG kommt es an der Generalversammlung vom 25. April 2025 zu personellen Veränderungen. Christoph B. Gloor und Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz stehen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Vincent Vandendael und André Helfenstein in das Gremium zu wählen, um die Versicherungs- und Finanzmarktkenntnisse im Verwaltungsrat zu stärken. Mit Robert Schuchna wird zudem ein Vertreter mit fundierten Kapitalmarktkenntnissen von Cevian Capital Ltd., dem zurzeit grössten Aktionär von Baloise, für den Verwaltungsrat nominiert.

An der Generalversammlung 2025 der Baloise Holding AG wird der Verwaltungsrat drei neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen und zwei verdiente Mitglieder verabschieden. Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta hat im Rahmen des Kapitalmarkttages darauf hingewiesen, die Versicherungskenntnisse im Gremium zu stärken. Mit dem Vorschlag zur Wahl von Vincent Vandendael und André Helfenstein kommt Versicherungs- und Finanzmarkt Know-How in den Verwaltungsrat. Zudem wird mit Robert Schuchna ein Vertreter von Cevian Capital Ltd., dem zurzeit grössten Aktionär von Baloise, für den Verwaltungsrat nominiert. Die Wahlen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

«Am 12. September hat Baloise eine ambitionierte Refokussierungsstrategie vorgestellt, die auf bestehenden Stärken in Versicherungs- und Finanzdienstleistungen aufbaut und das Unternehmen nachhaltig im Kerngeschäft zu Gunsten aller Anspruchsgruppen weiter entwickeln soll. Die zur Wahl vorgeschlagenen Persönlichkeiten reflektieren den Anspruch von Baloise, eine relevante Rolle als schweizerisches Versicherungsunternehmen mit starken Geschäftseinheiten in attraktiven europäischen Märkten einzunehmen. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit im Verwaltungsrat und die Bereicherung des Gremiums durch die vorgeschlagenen Kandidaten», kommentiert Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta.

Der gebürtige Belgier Vincent Vandendael (1964) hält einen Master in Commercial Engineering mit Schwerpunkt Finanzen der Katholischen Universität Leuven. Seine berufliche Laufbahn startete er als Underwriter bei Chubb Insurance. 1994 stiess er zur Zurich Insurance Group, wo er verschiedene Funktionen inne hatte. Zuletzt leitete er bis 2012 als CEO das Segment Commercial & Corporate des Asien-Pazifik-Geschäfts von Zurich, bevor er als Global Chief Commercial Officer zu Lloyd's of London wechselte. Von 2019 bis 2023 verantwortete er beim Rückversicherer Everest Group als CEO das Europageschäft und die «Global Markets». Seine weitreichenden Kenntnisse in Versicherungstechnik und im Underwriting bringt Vincent Vandendael in den Verwaltungsräten von Chedid Re und MJM Holdings Capital Group ein. Den aktuellen Einsitz im Verwaltungsrat von Baloise Belgien N.V. wird er zu Gunsten seiner Funktion für die Baloise Holding AG aufgeben.

André Helfenstein (1967) absolvierte an der Universität St. Gallen einen Master in Business Administration. Der gebürtige Schweizer mit britischem Pass startete seine professionelle Laufbahn bei der STB Unternehmensentwicklungen AG in Zürich und danach bei der Boston Consulting Group in Zürich und New York, wo er als Partner und Managing Director hauptsächlich Versicherungen, Banken und Asset Manager betreute. 2007 trat André Helfenstein in die Credit Suisse (CS) ein, wo er bis im Jahr 2024 verschiedene Führungspositionen inne hatte, zuletzt seit dem Jahr 2020 als CEO des Schweizer Geschäfts und Mitglied der Geschäftsleitung der CS Group. Er hat Einsitz im Verwaltungsrat der SIX Group AG.

Der deutsch-schweizerische Doppelbürger Robert Schuchna (1988) studierte an der Universität Zürich Banking & Finance und schloss das Studium mit einem Master of Arts ab. Er hält zudem den Titel des "Chartered Financial Analyst" (CFA). Herr Schuchna ist seit 2011 bei Cevian Capital tätig und seit 2020 in seiner heutigen Position als Partner. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Investor und hat unter anderem bei Cevian Capital's Investment in den britischen Versicherer Aviva mitgewirkt. Herr Schuchna ist seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der deutschen Bilfinger SE und seit 2022 Mitglied des Stiftungsrats der Inter Pensionskasse.

Christoph B. Gloor und Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz stehen an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Dr. Thomas von Planta bedauert deren Ausscheiden auf die nächste Generalversammlung hin: «Christoph Gloor und Hans-Jörg Schmidt-Trenz haben als langjährige Mitglieder des Verwaltungsrats massgeblich zur strategischen Weiterentwicklung der Baloise beigetragen. Besonders hervorheben möchte ich ihre wertvolle Arbeit in den Ausschüssen: Christoph Gloor begleitet als Vorsitzender des Anlage- und Risikoausschusses mit grosser Umsicht das Asset und Risk Management der Baloise Group. Hans-Jörg Schmidt-Trenz arbeitet mit grosser Sorgfalt und Einsatz im Vergütungs- und im Prüfungsausschuss. Im Namen des Verwaltungsrats und des Unternehmens danke ich beiden bereits heute ganz herzlich für ihre wertvolle Arbeit.»

Weitere Informationen

Medieninformation auf www.baloise.com

CV und Foto Vincent Vandendael (PDF)

CV und Foto André Helfenstein (PDF)

CV und Foto Robert Schuchna (PDF)

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.