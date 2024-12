DJ Trump zieht Rückzug aus der Nato in Betracht

Von Liz Moyer und Janet H. Cho

DOW JONES--Der gewählte US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er einen Rückzug der USA aus der Nato in Erwägung ziehen würde, wenn die Mitglieder des Bündnisses ihre Rechnungen nicht bezahlen. Wenn diese Mitgliedsstaaten "uns fair behandeln, ist die Antwort, dass ich auf jeden Fall in der Nato bleiben würde", sagte Trump in einem Interview mit NBC. Aber als die Moderatorin von NBC, Kristen Welker, ihn darauf ansprach, ob er aus dem Bündnis aussteigen würde, wenn diese Bedingung nicht erfüllt würde, sagte Trump: "Absolut, ja, absolut".

Trump, der während seines Wahlkampfs sagte, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden, sagte, er arbeite aktiv daran, wollte aber nicht klarstellen, ob er seit der Wahl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen hat. Er behauptete, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Krieg Israels gegen die Hamas nie stattgefunden hätten, wenn er Präsident gewesen wäre. Auf die Frage, ob die Ukraine unter seiner Regierung weniger Hilfe von den USA zu erwarten habe, sagte Trump: "Möglicherweise."

Auf seiner Plattform Truth Social forderte Trump einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und sagte, dass Verhandlungen beginnen sollten. In seinem Beitrag nahm er Bezug auf den Sturz der syrischen Regierung, die von Russland unterstützt wurde. Berichten zufolge ist der syrische Präsident Baschar al-Assad mit seiner Familie nach Moskau geflohen und hat in Russland Asyl erhalten.

