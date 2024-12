FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktionären der Compugroup winkt nach Jahren der Tristesse ein attraktives Übernahmeangebot. Das auf die Gesundheitsbranche spezialisierte Softwareunternehmen hat über Nacht Gespräche mit dem Finanzinvestor CVC über eine Offerte bestätigt. Dies hievte den Kurs vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz mit bis zu 27 Prozent ins Plus. Der Kurs blieb dort mit zuletzt etwa 21 Euro etwas unter dem in Aussicht gestellten Angebotspreis von 22 Euro je Aktie, den die Compugroup selbst in ihrer Mitteilung erwähnte.

Spekulationen über das CVC-Interesse waren am Sonntag schon vor dieser Bestätigung aufgekommen. Eine Offerte käme zeitlich nahe an einem Tiefpunkt des Aktienkurses, der im Herbst mit etwa 13 Euro das niedrigste Niveau seit etwa 12 Jahren erreicht hatte. Mit einem Abschlag von mehr als der Hälfte zählen die Compugroup-Aktien 2024 im SDax zu den vier schlechtesten Indexwerten.