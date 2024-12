The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2024ISIN NameFR0013301942 EMEIS 17-24DE0001104909 BUND SCHATZANW. 22/24DE000NLB4S24 NORDLB 23/24US06368LGU44 BK MONTREAL 23/24 MTNUSP5R6DPAA84 ITAU UNIB. 17/UND.FLRXS2081611993 AZIMUT HOLDG 19/24XS1003557870 GABUN 13/24 REGSXS2107314663 IDA 20/24 MTNXS1152343668 MERCK KGAA SUB.ANL.14/74CH0227976492 GENF STADT 13-24DE000HLB57G2 LB.HESS.THR.CARRARA06F/24