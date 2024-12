CompuGroup Medical hat Gespräche über eine Übernahme durch den Finanzinvestor CVC bestätigt. Das Unternehmen und die Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie Gotthardt befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit CVC Capital, teilte der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieter in der Nacht zum Montag mit. Die Aktie springt deutlich nach oben. Am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen bereits über den Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...