Berlin/New York (ots) -- ClassPass erreicht 300 Millionen Buchungen weltweit und verzeichnet ein Buchungswachstum von +51 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Nutzerbasis wächst um 42 %, der erwartete Jahresumsatz liegt bei 500 Mio. USD gemeinsam mit Mutterunternehmen Mindbody, IPO ist in Planung.- ClassPass Trendreport 2024: Einblicke in globale und deutsche Vorlieben. Pilates macht 30 % des Buchungsvolumens aus und etabliert sich als globaler Megatrend mit +84 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wellness-Angebote legen stark zu: +38 % global, +53 % in Deutschland im Jahresvergleich.- Erweiterung des Angebots: ClassPass erweitert sein globales Angebot durch das neue Segment "Food & Beverage" und baut neue Partnerschaften mit führenden Fitnessketten in Europa aus.Die Fitness- und Wellnessbranche in Deutschland hat 2024 ein bemerkenswertes Wachstum erlebt: ClassPass (https://classpass.de/), die weltweit führende Plattform für Fitness- und Wellnessangebote, blickt hierzulande auf ein Rekordjahr zurück. Mit einem Buchungswachstum von 132 % im Jahresvergleich etabliert sich Deutschland als einer der am schnellsten wachsenden Märkte im globalen Vergleich. Weltweit hat die Plattform im Oktober 2024 die Marke von 300 Millionen Buchungen überschritten. Diese Entwicklung spiegelt nicht nur das veränderte Gesundheitsbewusstsein der Menschen wider, sondern auch die zunehmende Bedeutung flexibler, digitaler Lösungen im Fitness- und Wellnessbereich.Globale und lokale Meilensteine2024 war für ClassPass ein Jahr des Wachstums und der Expansion. Die Plattform ist in neuen Regionen wie Japan, Katar und Kuwait sowie in Stuttgart in Deutschland gestartet. ClassPass wurde 2021 von Mindbody übernommen und treibt seitdem das Wachstum der gemeinsamen Unternehmen voran. Für 2024 wird ein Umsatzanstieg von 20 % erwartet, sodass der Umsatz voraussichtlich etwa 500 Millionen US-Dollar erreicht. Dies zeigt den starken Marktzuwachs und die führende Position von ClassPass. Weltweit verzeichnete ClassPass einen 42 % Anstieg der direkten Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr, in Deutschland wuchs die Zahl der direkten Mitglieder um 88 %. Darüber hinaus plant ClassPass innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate einen Börsengang (IPO), um die langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen und den globalen Expansionskurs weiter voranzutreiben.Fitness und Wellness im Fokus: Die Trends des JahresPilates ist ein globaler Megatrend und macht 30 Prozent aller Buchungen auf der Plattform aus. Das Genre belegt nicht nur Platz eins der weltweit meistgebuchten Aktivitäten auf ClassPass, sondern verzeichnet mit +84 % auch das stärkste globale Wachstum im Jahresvergleich unter den Top 5 der beliebtesten Genres.In Deutschland zeigt sich der Trend besonders deutlich. Pilates ist hier das am schnellsten wachsende Genre - dank zahlreicher neuer Studios, die eröffnet und sich dem Partnernetz von ClassPass angeschlossen haben.Trotz des wachsenden Pilates-Booms bleibt Krafttraining in Deutschland die Nummer eins. Die Buchungen in diesem Segment stiegen ebenfalls um über 130 % im Jahresvergleich und sind nach wie vor die beliebteste Wahl für Erstbuchungen sowie für Nutzer:innen, die gemeinsam mit Freund:innen trainieren möchten.Wellness-Angebote gewinnen weltweit (+38 %) und besonders in Deutschland (+53 %) zunehmend an Bedeutung. Massagen (+92 %) bleiben sowohl in Deutschland als auch global die meistgebuchte Behandlung. Innovative Treatments wie Kryotherapie (+81 %) finden in Deutschland immer mehr Zuspruch, während diese Behandlung global weniger stark nachgefragt wird (< Wellness Top 10 Trends). Auch Sauna-Angebote (+52 %) sind sowohl in Deutschland als auch weltweit stark gefragt.Die Beliebtheit von Meditation unterstreicht den Trend zu einem ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden, bei dem das mentale Gleichgewicht eine zentrale Rolle spielt. Auch neue Achtsamkeitstechniken erfreuen sich wachsender Beliebtheit, wie zum Beispiel Float-Anwendungen, bei denen die Schwerelosigkeit und eine isolierte Umgebung tiefgehende Entspannung fördern und das körperliche Wohlbefinden steigern.Buchungspräferenzen global und in DeutschlandDie zeitlichen Präferenzen unterscheiden sich deutlich zwischen Deutschland und dem Rest der Welt: Global werden die meisten Buchungen unter der Woche vorgenommen, während in Deutschland die drei beliebtesten Tage für Buchungen Samstag, Sonntag und Freitag sind. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung von Fitness und Wellness in der Freizeitgestaltung in Deutschland. Die beliebteste Uhrzeit, um an einem Kurs teilzunehmen, ist weltweit um 17:30 Uhr und in Deutschland um 18:00 Uhr. Am Wochenende werden Kurse am liebsten für 10:00 Uhr morgens gebucht - global sowie in Deutschland.Die Daten verdeutlichen, dass Fitness und Wellness für viele Nutzer:innen aus Deutschland nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen eine wichtige Rolle spielen. 13 % der Mitglieder haben 2024 Kurse außerhalb Deutschlands gebucht - deutlich mehr als in Großbritannien (8 %) oder Frankreich (7 %)ClassPass erweitert Portfolio mit Food & BeverageIm Jahr 2024 hat ClassPass das neue Segment "Food & Beverage" eingeführt, das Nutzer:innen ermöglicht, Angebote aus dem Bereich Ernährung und Getränke wahrzunehmen, welche einen ganzheitlichen Ansatz rundum Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen. ClassPass baut seine Präsenz in der DACH-Region und darüber hinaus weiter aus, indem es Partnerschaften mit führenden Fitnessketten in Europa eingeht und sein Netzwerk von teilnehmenden Fitnessstudios weltweit erweitert.Warum digitale Plattformen die Branche verändernDie Buchungsdaten zeigen, dass Nutzer:innen in Deutschland 2024 eine Rekordzahl an verschiedenen Kursarten ausprobiert haben - Im Durchschnitt haben ClassPass-Mitglieder in Deutschland fünf verschiedene Kursarten ausprobiert. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass immer mehr Menschen Interesse an vielfältigen Trainingsangeboten zeigen und den Wunsch nach mehr Flexibilität und maßgeschneiderten Lösungen widerspiegeln. Digitale Plattformen wie ClassPass spielen hier eine Schlüsselrolle, da sie einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Anbietern ermöglichen und den Zugang zu einer breiten Palette an Fitness- und Wellnessangeboten erleichtern.Zudem wird durch die hohe Experimentierbereitschaft der Nutzer:innen ersichtlich, dass technologische Innovationen Fitnessstudios und -ketten dabei unterstützen, neue Zielgruppen zu erreichen und sich den veränderten Bedürfnissen der Nutzer:innen anzupassen.Ausblick und strategische Entwicklung"Digitale Lösungen revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen Fitness und Wellness erleben. Das beeindruckende Wachstum von 132 % in Deutschland verdeutlicht das wachsende Bedürfnis nach flexiblen und zugänglichen Angeboten. Besonders Pilates boomt, dank einer zunehmenden Zahl hochwertiger Studios, die sich ClassPass in Deutschland angeschlossen haben. Durch die kontinuierliche Erweiterung unseres Angebots und Partnernetzwerks möchten wir nicht nur die Wellness-Kultur in Deutschland weiter vorantreiben, sondern auch die Zukunft der Branche nachhaltig gestalten.", so ClassPass General Manager DACH, Laura Semrau.Die Daten aus 2024 verdeutlichen zudem, dass Fitness und Wellness in Deutschland zunehmend ganzheitlich betrachtet werden. Neben klassischen Trainingsarten gewinnen insbesondere Angebote an Bedeutung, die Regeneration und Achtsamkeit fördern. Dieser Wandel hin zu einem ganzheitlichen Ansatz, der körperliche Fitness mit mentalem Wohlbefinden kombiniert, wird die Entwicklung der Branche in den kommenden Jahren weiter beeinflussen. ClassPass plant, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und den Zugang zu vielfältigen Angeboten sowohl in Deutschland als auch international weiter auszubauen.Über ClassPassClassPass revolutioniert die Fitness- und Wellnessbranche, indem sie die besten Kurse und Erlebnisse der Welt in einer App vereint. Gegründet im Jahr 2013 und im Jahr 2021 von der führenden Wellness-Technologie-Plattform Mindbody übernommen, verbindet ClassPass Mitglieder mit Millionen von Kursen und Erlebnissen in 30 Ländern weltweit und arbeitet direkt mit dessen Partnern zusammen, um deren ungenutzten Plätze in ihren Sportkursen zu vermitteln. So hilft ClassPass den Studios neue Einnahmequellen zu erschließen und dabei neue Kundinnen zu gewinnen. Mit zehntausenden Studios und Wellness-Anbietern können Mitglieder aus einer Vielzahl von Optionen wählen, darunter Workout-Kurse wie Krafttraining, Yoga, Pilates und Boxen und mehr. 