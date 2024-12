© Foto: Symbolbild



Was ist da eigentlich los bei der Palantir-Aktie? In den letzten Tagen ging es nochmal um einige Prozent nach oben - und das war nicht das erste Mal, dass die Aktie in den letzten Wochen ordentlich Gas gegeben hat. In den letzten vier Wochen ist der Kurs um satte 32 Prozent gestiegen. Die Anleger sind voll auf dem Palantir-Zug aufgesprungen, aber ist der auch noch für alle bei den jetzigen Kursen zu empfehlen? Sollten Sie jetzt auch noch einsteigen oder ist es besser, die Finger davon zu lassen?

Was läuft da gerade wirklich gut bei Palantir?

Wer Palantir kennt, weiß, dass das Unternehmen ein echtes Ass im Bereich Datenanalyse ist. Doch jetzt wird's spannend: Palantir hat kürzlich eine wichtige Zertifizierung erhalten - die sogenannte FedRAMP High-Zertifizierung. Was bedeutet das konkret? Nun, das Unternehmen darf jetzt auch Produkte im hochsensiblen Bereich der US-Regierung anbieten. Und was das heißt? Richtig, mehr Aufträge aus dem öffentlichen Sektor. Wenn das richtig läuft, könnte sich da noch ordentlich was in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten tun.

Palantir und das Militär - da geht jetzt auch noch mehr

Aber Palantir ist nicht nur in der Datenanalyse unterwegs, sondern auch tief in der Verteidigungsbranche verankert. Ganz frisch wurde eine Partnerschaft mit Shield AI bekanntgegeben, bei der Palantir mit KI-gesteuerten Drohnen arbeitet. Aber auch in der Ukraine haben die Softwarelösungen von Palantir ihren Platz - vor allem bei der präzisen Zielerfassung. Die Kombination aus KI und Palantir's Datenanalyse könnte also nicht nur in der Luft, sondern auch auf dem Schlachtfeld einen entscheidenden Unterschied machen.

Ist die Aktienbewertung aktuell noch ein Schnäppchen?

Die Aufträge von der Regierung, KI-Drohnen beim US-Militär - das klingt alles großartig, oder? Aber jetzt mal ehrlich: Die Aktie hat sich in den letzten Monaten richtig nach oben geschraubt. Und so verlockend die ganzen positiven Nachrichten auch sind, die Bewertung ist echt kein Schnäppchen mehr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei über 200. Wenn man sich die aktuellen Marktentwicklungen anschaut, fragt man sich natürlich, ob der Preis noch gerechtfertigt ist. Die Aktie war schon bei dem hälftigen Kurs kein wirkliches Schnäppchen. Dennoch ging es weiter steil nach oben.

Die Charttechnik zeigt klar, dass die Aktie in einem Aufwärtstrend steckt. Aber so ein schneller Anstieg hat auch irgendwann einmal sein Ende und kann auch mal eine stärkere Korrektur nach sich ziehen - vor allem, wenn die Erwartungen an das Unternehmen irgendwann nicht ganz erfüllt werden. Der RSI warnt schon seit Wochen vor einem kommenden Rücksetzer. Wenn die Börse eines lehrt: Je höher etwas steigt, desto größer ist auch die mögliche Fallhöhe. Und beim Blick auf den Chart wird auch die Fahnenstange erkennbar, die schon in Kürze brechen könnte. Ein Kurslevel für einen möglichen Einstieg bei einer Korrektur wäre aus charttechnischer Sicht im Bereich 48-52 Euro zu suchen.

Potenzial ja, aber mit höchster Vorsicht

Palantir hat definitiv einiges zu bieten. Die Partnerschaften im Bereich Verteidigung und die neue Zertifizierung öffnen viele Türen - aber das Ganze kommt eben auch mit einem ordentlich hohen Preis. Wer schon investiert ist, dürfte sich über die letzten Gewinne freuen und könnte nun auch an Gewinnmitnahmen denken, aber für alle, die jetzt einsteigen wollen: Seien Sie vorsichtig! Der Zug könnte noch etwas weiter in die gleiche Richtung fahren, aber es gibt sicher auch Rücksetzer, bei denen man günstiger einsteigen kann. Am besten abwarten und schauen, ob die Aktie noch mal eine Verschnaufpause einlegt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

