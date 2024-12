Hannover (www.anleihencheck.de) - Aktuelle US-Arbeitsmarktdaten beflügelten Händlern zufolge die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank FED noch im Dezember, so die Analysten der Nord LB.Im November habe die US-Wirtschaft immerhin 227.000 zusätzliche Stellen schaffen können, was als leicht positive Überraschung bezeichnet werden müsse. Auch die Revisionen an den für die Vormonate gemeldeten Daten würden nun ein etwas freundlicheres Bild der Lage am Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten zeichnen. Die separat erhobene Arbeitslosenquote habe aber leicht auf nun 4,2% zugelegt. Diese Nachricht könnte durchaus dabei helfen, die US-Notenbanker im Dezember zu einer weiteren "kleinen" Zinssenkung zu bewegen. ...

