Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hat die Finanzmärkte nicht verunsichert, so die Analysten der DekaBank.Größte Gewinner seien der US-Dollar und die US-Aktienmärkte gewesen. Zu den größten Verlierern habe der Euro gezählt, auch gegenüber den meisten Schwellenländerwährungen. Die Euro-Schwäche helfe der Performance von EM-Lokalwährungsanleihen und EM-Aktien. Die Renditen seien in den vergangenen Wochen in den meisten Währungsräumen gesunken, was dafür spreche, dass die Konjunkturrisiken wegen der Erwartung eines zunehmenden Protektionismus stärker gewichtet würden. Für die US-Notenbank würden für 2025 trotzdem mittlerweile weniger Zinssenkungen erwartet als vor der US-Wahl, was auf dem globalen Wachstumsausblick laste, den Spielraum für Zinssenkungen der Schwellenländer zugleich aber einenge. ...

