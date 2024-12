Ebnet den Weg für zusätzliche große Indikationsmärkte

TORONTO und HAIFA, Israel, 06. Dez. 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, hat bedeutende Ergebnisse aus einer erweiterten präklinischen Studie zum Potenzial seines Portfolio-Medikaments ExoPTEN zur Reparatur von Sehnervenschäden bekannt gegeben. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center durchgeführt wurde, das durchgängig zu den zehn besten Krankenhäusern der Welt zählt1, baut auf den zuvor am 28. Juni 2024 angekündigten vorläufigen Ergebnissen2 auf und verstärkt den Hinweis auf einen vielversprechenden Behandlungsweg für Glaukom, die weltweit führende Ursache für irreversible Erblindung3.

Es wird erwartet, dass der Markt für die Behandlung von Sehnervenstörungen von 5,54 (Mrd. USD) im Jahr 2023 auf 11,5 (Mrd. USD) bis 2032 wachsen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,46% während des Prognosezeitraums4.

Die Forscher verwendeten ein Rattenmodell der Sehnervquetschung (ONC), um die mit Erkrankungen wie Glaukom verbundenen Schäden zu simulieren. Nach der Verletzung wurde ExoPTEN durch direkte Injektion in die Augen verabreicht. Die Studie erweiterte frühere Erkenntnisse, die darauf hindeuteten, dass mit ExoPTEN behandelte Augen eine nahezu normale Netzhautaktivität wiedererlangten, wie durch elektrische Tests nachgewiesen wurde.

Erweiterte Analysen der Studiendaten zeigten eine deutliche Wiederherstellung der Signalübertragung in behandelten Augen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen, die keine signifikante Reaktion zeigten. Zusätzlich deuten Bildgebungsergebnisse durch optische Kohärenztomographie (OCT)-Scans darauf hin und bestätigen, dass in allen behandelten Augen (naive Exosomenbehandlung oder ExoPTEN-Behandlung) ein erfolgreiches ONC-Verfahren durchgeführt wurde.

Die Studie zeigte auch, dass die ExoPTEN-Behandlung das Überleben von retinalen Ganglienzellen - wichtigen Neuronen, die für die Übertragung visueller Informationen an das Gehirn verantwortlich sind - signifikant verbesserte. Detaillierte Analysen von Netzhaut-Flachpräparaten bestätigten diesen Effekt, wobei behandelte Augen deutlich höhere Zellzahlen aufwiesen als unbehandelte oder kontrollbehandelte Augen.

Dr. Ifat Sher, die leitende Forscherin vom Goldschleger Eye Institute, kommentierte: "Die Ergebnisse dieser erweiterten Studie sind äußerst ermutigend. ExoPTEN zeigt Potenzial als Behandlung, die die Funktionalität wiederherstellt und Neuroprotektion bietet. Die Studie zeigt eine klare Signalwiederherstellung, gesündere Sehnervenstrukturen und erhaltene retinale Ganglienzellen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ExoPTEN grundlegend verändern könnte, wie wir an Erkrankungen wie Glaukom und Sehnervtrauma herangehen. Ermutigt durch diese Ergebnisse gehen wir zu einer größeren Studie mit mehr Tieren über, um diese Erkenntnisse zu validieren und zu erweitern."

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, fügte hinzu: "Diese Erkenntnisse sind ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, bahnbrechende Therapien für regenerative Medizin in mehreren Indikationen zu entwickeln. ExoPTENs Fähigkeit, sowohl die Struktur als auch die Funktion des Sehnervs zu reparieren, unterstreicht sein transformatives Potenzial zur Behandlung von Sehverlust und zur Verbesserung des Lebens von Dutzenden Millionen Patienten."

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV") und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte exosomenbasierte Therapien entwickelt, die minimal-invasiv an Patienten mit Verletzungen des Zentralnervensystems verabreicht werden sollen. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, erwies sich als wirksam, um die motorische Funktion bei 75% der Laborratten wiederherzustellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) als Orphan Drug eingestuft. Von der NurExone-Plattformtechnologie wird erwartet, dass sie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver gezielter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte " Who is NurExone?" an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, X (ehemals Twitter), Facebook oder YouTube .

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Canada

Telefon: +1-647-479-5803

Email: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

1 https://www.afsmc.org/2024/02/sheba-medical-center-named-a-newsweek-worlds-best-hospital-for-the-6th-consecutive-year/

2 https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/28/2906122/0/en/NurExone-s-ExoPTEN-Being-Studied-as-Glaucoma-Treatment-for-US-3-4-Billion-Market.html

3 https://www.mdpi.com/1424-8247/17/10/1261

4 https://www.marketresearchfuture.com/reports/optic-nerve-disorders-treatment-market-30051

Ein Foto, das diese Ankündigung begleitet, ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e682a60-3287-44b2-b7da-08ebed8fa807

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: den Erhalt der Orphan-Arzneimittel-Bezeichnung, die die beabsichtigten Vorteile und Anreize für das Unternehmen und sein Geschäft wie hier dargelegt hat; den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt und die Bereitstellung seiner Produkte für Patienten in ganz Europa; die Vorbereitung des Unternehmens auf den Eintritt in klinische Studien; die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der EMA und anderen Behörden zur Beschleunigung der Entwicklung von ExoPTEN; und die NurExone-Plattformtechnologie, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an nicht-invasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: der Erhalt der Orphan-Arzneimittel-Bezeichnung hat die beabsichtigten Vorteile und Anreize für das Unternehmen und sein Geschäft wie hier dargelegt; das Unternehmen wird in den europäischen Markt eintreten und seine Produkte Patienten in ganz Europa zur Verfügung stellen; das Unternehmen wird in klinische Studien eintreten; das Unternehmen wird mit der EMA und anderen Behörden zusammenarbeiten, um die Entwicklung von ExoPTEN zu beschleunigen; und die NurExone-Plattformtechnologie wird neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an nicht-invasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: der Erhalt der Orphan-Arzneimittel-Bezeichnung hat nicht die beabsichtigten Vorteile und Anreize für das Unternehmen und sein Geschäft wie hier dargelegt; das Unternehmen tritt nicht in den europäischen Markt ein und bringt seine Produkte nicht zu Patienten in ganz Europa; das Unternehmen tritt nicht in klinische Studien ein; das Unternehmen arbeitet nicht mit der EMA und anderen Behörden zusammen, um die Entwicklung von ExoPTEN zu beschleunigen; die NurExone-Plattformtechnologie bietet keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen, die an nicht-invasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 29 bis 36 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 diskutiert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/12/06/2993265/0/en/NurExone-Announces-Promising-Preclinical-Results-in-Restoring-Vision-After-Optic-Nerve-Damage.html



