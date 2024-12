NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers anlässlich der jährlichen Radiologiekonferenz RSNA mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Drei Jahre nach der Markteinführung des weltweit ersten PCCT-Scanners mache der Medizintechnikkonzern den nächsten großen Schritt bei der Umstellung des Computertomographie-Marktes und platziere die bahnbrechende Technologie in den unteren Preissegmenten, schrieb Analyst Julien Dormois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 16:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2024 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006