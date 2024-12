Sie bieten englischsprachigen Support, potenzielle Veranstaltungsorte wie Arenen und historische Gebäude und vieles mehr ein Team von Eventprofis, das einzigartige, außergewöhnliche und emotionale Veranstaltungen zum Leben erweckt!

Global Produce Co., Ltd. (Hauptsitz: Bezirk Shibuya, Tokio; CEO: Masaki Kouhata; im Folgenden als "Global Produce" bezeichnet), ein auf die Produktion von Veranstaltungen spezialisiertes Unternehmen, freut sich, die umfassende Einführung seiner Produktionsdienstleistungen für ausländische Unternehmen bekannt zu geben, die Veranstaltungen in Japan ausrichten möchten.

Global Produce Launches Full-Scale Production of "Event Hosting in Japan" for Overseas Companies (Graphic: Business Wire)

Mit Global Produce kann Ihre Traumveranstaltung in Japan Wirklichkeit werden!

Unser "Japan Event Hosting Plan" (Plan zur Organisation von Veranstaltungen in Japan) wurde entwickelt, um die Visionen ausländischer Unternehmen durch Veranstaltungen in Japan zum Leben zu erwecken. Nicht nur Muttersprachler stehen Ihnen zur Seite, sondern auch unsere Produzenten, die über mehr als 30 Jahre Erfahrung verfügen und Sie bei jedem Schritt begleiten. Sie nutzen ihr umfangreiches Fachwissen und ihre innovative Kreativität und setzen die neuesten Technologien ein, um außergewöhnliche, emotional wirkungsvolle Veranstaltungen zu schaffen. Neben großen Veranstaltungsorten wie der Makuhari Messe und anderen Arenen arbeiten wir auch mit einzigartigen Veranstaltungsorten in ganz Japan zusammen. Sie können sogar Veranstaltungen in historischen Gebäuden und an ikonischen Orten abhalten. Teilen Sie uns zunächst Ihre Ideen mit wir unterbreiten Ihnen verschiedene Vorschläge, um Ihre Vision in ein möglichst fesselndes Erlebnis zu verwandeln.

Gründe für die Schaffung des Dienstes

Grund 1 Japans Erschwinglichkeit im globalen Maßstab

Da die Preise im Vergleich zu anderen Ländern niedriger sind und der schwächere Yen mehr Kaufkraft in Fremdwährungen ermöglicht, ist jetzt eindeutig ein günstiger Zeitpunkt, um in Japan Geld auszugeben.

Grund 2 Japans Reiz trifft auf eine Sprachbarriere

Die Festlegung von Veranstaltungsspezifikationen erfordert nicht nur Fachterminologie, sondern auch ein Verständnis für kulturelle Nuancen, die für einzelne Länder einzigartig sind, was eine Herausforderung darstellen kann.

Grund 3 Begrenzter Zugang zu Veranstaltungsorten, die Japans Attraktivität wirklich hervorheben

Viele ausländische Unternehmen haben sich darüber geäußert, dass ihnen bei der Kontaktaufnahme mit Japan nur formelle Veranstaltungsorte im Seminarstil angeboten werden und es schwierig ist, mit traditionelleren und ikonischeren Orten in Kontakt zu treten.

Überblick

Unternehmen: Global Produce Co., Ltd.

Hauptsitz: 5-52-2 Jingumae, Shibuya, Tokio

Website: https://globalproduce-event.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/global-produce-2011/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Anfragen an nachstehende Stelle:

Global Produce Co., Ltd.

Kontakt: Tomo Murakami (+81-80-5649-4411)

TEL: +81-3-5738-2117 E-Mail: tomoaki@global-produce.jp