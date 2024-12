Die Koblenzer Softwarefirma CompuGroup Medical befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine mögliche Übernahme durch den Finanzinvestor CVC Capital. Das auf Gesundheitssoftware spezialisierte Unternehmen bestätigte in der Nacht zum Montag entsprechende Gespräche, die gemeinsam mit der Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie geführt werden. Diese Nachricht sorgte an der Börse für erhebliche Bewegung, wodurch der Handelsverlauf des Wertpapiers deutlich beeinflusst wurde.

Handelsaussetzung und Wiederaufnahme

Aufgrund der marktsensitiven Informationen wurde der Handel der CompuGroup-Aktie am frühen Morgen vorübergehend ausgesetzt. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde der Handel mit einer Auktionsphase wieder aufgenommen, was den Anlegern ermöglichte, auf die Übernahmegespräche zu reagieren. Das Unternehmen, das sich auf Software für Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisiert hat, verzeichnete daraufhin deutliche Kursbewegungen.

Anzeige

CompuGroup Medical-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CompuGroup Medical-Analyse vom 9. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten CompuGroup Medical-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CompuGroup Medical-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CompuGroup Medical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...