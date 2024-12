© Foto: Christian Charisius/dpa

Der Finanzinvestor CVC Capital Partners befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Deal zur Privatisierung des Softwareanbieters CompuGroup. Die Aktie haussiert am Montag zweistellig.CompuGroup Medical bestätigte in der Nacht auf Montag entsprechende Gespräche zwischen den Unternehmen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. CompuGroup teilte mit, dass der Angebotspreis eines möglichen Übernahmeangebots bei 22,00 Euro pro Aktie liegen könnte. Der Marktwert von CompuGroup liegt derzeit bei 878,6 Millionen Euro, nachdem die Aktien in diesem Jahr aufgrund der sich verschlechternden Gewinnaussichten um mehr als 50 Prozent eingebrochen sind. Tipp aus der …