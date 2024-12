DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im November um 0,5 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im November kalender- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Chinas Inflation schwächt sich ab - Nachfrageschwäche bleibt

Der Anstieg der Verbraucherpreise in China hat sich im November verlangsamt. Die Erzeugerpreise verbesserten sich zwar, blieben insgesamt aber in negativem Terrain. Das deutet auf eine anhaltend schwache Inlandsnachfrage hin, die Peking eigentlich ankurbeln will. Der chinesische Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während er im Oktober noch um 0,3 Prozent zugelegt hatte, wie aus den am Montag vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet.

Japans BIP-Wachstum für das dritte Quartal nach oben revidiert

Die japanische Wirtschaft ist in den drei Monaten von Juli bis September schneller gewachsen als zunächst erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte in dem Quartal annualisiert um 1,2 Prozent zu, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. In der vorläufigen Schätzung Mitte November war ein Wachstum von 0,9 Prozent gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das BIP um 0,3 Prozent.

Scholz spricht am Vormittag mit Stahlindustrie über Wege aus der Krise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird um 8.45 Uhr im Kanzleramt Spitzenvertreter der Stahlbranche, Betriebsräte und Gewerkschaften treffen, um über Wege aus der Krise zu sprechen. Das erklärte das Bundespresseamt. Eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen sei nicht vorgesehen. Der Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel hatte jüngst einen massiven Arbeitsplatzabbau angekündigt. Zudem sind die Auftragseingänge in der deutschen Stahlindustrie im dritten Quartal gesunken.

Trump will Fed-Chef Powell nicht absetzen

Federal-Reserve-Chairman Jerome Powell muss nach der Machtübernahme von Donald Trump wohl zunächst nicht um seinen Job fürchten. Der künftige Präsident sagte in einem Interview bei NBC, er habe keine Pläne, den Fed-Chef auszutauschen. "Nein, ich denke nicht. Ich sehe es nicht", sagte Trump auf die entsprechende Frage. Powells Amtszeit endet im Mai 2026.

Trump zieht Rückzug aus der Nato in Betracht

Der gewählte US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er einen Rückzug der USA aus der Nato in Erwägung ziehen würde, wenn die Mitglieder des Bündnisses ihre Rechnungen nicht bezahlen. Wenn diese Mitgliedsstaaten "uns fair behandeln, ist die Antwort, dass ich auf jeden Fall in der Nato bleiben würde", sagte Trump in einem Interview mit NBC. Aber als die Moderatorin von NBC, Kristen Welker, ihn darauf ansprach, ob er aus dem Bündnis aussteigen würde, wenn diese Bedingung nicht erfüllt würde, sagte Trump: "Absolut, ja, absolut".

Südkoreas Staatschef verliert Macht offenbar faktisch - Situation unklar

In Südkorea hat Präsident Yoon Suk Yeol offenbar seine Macht verloren. Nach Angaben des Vorsitzenden der Regierungspartei wird Yoon, der vor wenigen Tagen nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts ein Amtsenthebungsverfahren gerade noch abwenden konnte, nicht mehr an der Führung des Landes beteiligt sein.

Japan/Leistungsbilanz Okt nsb Überschuss 2,457 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,318 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Okt nsb Überschuss 2,457 Bill JPY; -13,0% gg Vj

December 09, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)

