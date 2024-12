San Francisco (ots/PRNewswire) -Die Zusammenarbeit erweitert die Wachstumschancen von IGEL, liefert dem Channel einen unvergleichlichen Mehrwert und bietet den Kunden das Beste aus beiden Welten - lokales Engagement und globale InnovationIGEL, Anbieter des sicheren Endpoint-Betriebssystems für jetzt und in Zukunft, gab heute bekannt, dass IGEL Schweiz und ADN Distribution AG, einer der führenden Value-Added-Distributoren Mitteleuropas, ihre 20-jährige Partnerschaft des Vertrauens und des Wachstums feiern."Seit 20 Jahren pflegen wir eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit unserem Distributor ADN in der Schweiz", so Claudio Nessi, Area Vice President Schweiz bei IGEL. "Gemeinsam haben wir Herausforderungen gemeistert, Innovationen umgesetzt und ein beeindruckendes, nachhaltiges Wachstum erzielt. ADN war immer ein engagierter und zuverlässiger Partner, der uns mit seinem Fachwissen und seinem unermüdlichen Einsatz unterstützt hat. Besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer Friedrich Frieling und dem gesamten ADN-Team für zwei Jahrzehnte hervorragende Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre!"Frieling von ADN fügte hinzu: "Diese Partnerschaft basiert auf einem tiefen Verständnis des Marktes, gegenseitigem Vertrauen und der Fähigkeit, sich an die ständigen Veränderungen des Endbenutzer-Computings anzupassen. Gemeinsam bieten wir innovative Lösungen, die sich als zukunftssicher erwiesen haben. Claudio, sein Team bei IGEL Schweiz und ADN freuen sich darauf, den Schweizer Channel weiterhin mit erstklassigen Lösungen zu unterstützen."Diese Zusammenarbeit hat sich sehr positiv auf das Geschäft von IGEL ausgewirkt und wird in Zukunft noch größere Vorteile bringen, wie z. B. einen höheren Wiedererkennungswert der Marke und einen größeren Marktanteil auf dem wettbewerbsintensiven Schweizer Markt. Die Partnerschaft bietet dem Channel einen unvergleichlichen Mehrwert durch erweitertes Fachwissen, zuverlässigen Support und nachhaltiges Wachstum. Diese Synergie garantiert den Kunden das Beste aus beiden Welten: lokales Engagement und globale Innovation."Gemeinsam mit ADN haben wir eine starke, innovative und sehr erfolgreiche Präsenz in der Schweiz aufgebaut. Unser gemeinsamer Erfolg hat dazu beigetragen, IGEL und ADN als wichtige Akteure in der Region zu positionieren", sagte Brian Cornell, VP Sales DACH bei IGEL. "Dies ist auch ein Beispiel für das globale Engagement von IGEL, langfristige, partnerschaftliche Beziehungen aufzubauen, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und Kundenerfolg fördern."Informationen zu IGEL IGEL ist das führende sichere Endpoint-Betriebssystem für Unternehmen von heute und morgen. IGEL OS wurde für VDI, DaaS, SaaS und sicheres Browsing entwickelt und bietet eine erstklassige Benutzererfahrung, die sich nahtlos verwalten lässt - das spart Geld, fördert das Wachstum, die Nachhaltigkeit und bringt Unternehmen voran. IGEL OS verfolgt einen Zero-Trust-Ansatz für die Sicherheit durch das einzigartige IGEL Preventative Security Model, das die Angriffsvektoren beseitigt, die häufig von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden. IGEL genießt das Vertrauen führender Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigung und Behörden und verfügt über ein wachsendes Ökosystem von mehr als 100 integrierten IGEL Ready-Partnern in über 50 Ländern. Weitere Informationen darüber, was IGEL für Sie tun kann, finden Sie unter www.igel.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/644425/IGEL_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/igel-schweiz-und-adn-distribution-ag-feiern-ihre-20-jahrige-partnerschaft-freuen-sich-auf-einen-noch-groWeren-gemeinsamen-erfolg-im-jahr-2025-und-daruber-hinaus-302325477.htmlPressekontakt:Nina Poulaki,Bospar für IGEL,nina@bospar.comOriginal-Content von: IGEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100740/100926675