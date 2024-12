DJ MÄRKTE ASIEN/Politische Unsicherheiten drücken Seoul - Hongkong fester

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Während es in Hongkong nach oben ging, verzeichnete die Börse in Seoul deutliche Kursverluste.

Auf das Sentiment in Südkorea drückten weiter die jüngsten politischen Turbulenzen. Der Kospi rutschte um 2,8 Prozent ab. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol wegen der Verhängung des Kriegsrechts in der vergangenen Woche ist am Samstag im Parlament gescheitert. Länger anhaltende politische Unsicherheit könnten die wirtschaftliche Stimmung im Land schwächen, schreibt die Citigroup. Zugleich dürfte die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung durch die Zentralbank im Januar steigen, wenn der Staatshaushalt 2025 im Dezember nicht verabschiedet werde.

In Tokio rückte der Nikkei-Index um 0,2 Prozent vor auf 39.161 Punkte. Dass laut revidierten Daten das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal etwas stärker gewachsen ist als erwartet, sorgte für keinen Impuls. Das BIP stieg auf Jahresbasis um 1,2 Prozent, gegenüber 0,9 Prozent bei der vorläufigen Schätzung. Die Daten bestärken am Markt die Erwartung, dass die Bank of Japan (BoJ) demnächst ihren Leitzins anheben dürfte. Der Yen zeigt sich moderat schwächer, der Dollar kostet knapp 150 Yen. Leicht bremsend auf die Zinsspekulation in Japan könnte der BIP-Deflator wirken, der im dritten Quartal von 2,5 auf 2,4 Prozent leicht nach unten revidiert wurde.

An den chinesischen Börsen erholte sich der HSI im späten Handel von leichten Abgaben und notierte 1,4 Prozent im Plus. Der Schanghai-Composite schloss indessen kaum verändert. Etwas getrübt wurde das Sentiment von Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise stiegen im November mit 0,2 Prozent deutlich unter der Erwartung von 0,5 Prozent. Der Erzeugerpreisindex fiel um 2,5 Prozent und verzeichnete den 26. Monat in Folge einen Rückgang. Die Daten sind ein Beleg für die anhaltende Nachfrageschwäche in China. Die Regierung hat zwar einige Maßnahmen eingeleitet, um die maue Wirtschaftsentwicklung anzukurbeln, doch reichen diese wohl nicht aus. Am Markt setzt man daher weiter auf ergänzende Stimuli. Sie könnten auf der jährlichen zentralen Wirtschaftskonferenz beschlossen werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.413,90 -0,1% +10,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.160,50 +0,2% +16,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.360,58 -2,8% -11,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.402,53 -0,0% +14,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.153,42 +1,4% +16,5% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.273,25 +0,3% +29,8% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.793,20 -0,1% +17,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.609,42 -0,2% +10,9% 10:00 BSE (Mumbai) 81.693,52 +0,1% +13,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:46 % YTD EUR/USD 1,0556 -0,1% 1,0563 1,0575 -4,4% EUR/JPY 158,63 +0,1% 158,45 158,72 +1,9% EUR/GBP 0,8275 -0,2% 0,8287 0,8289 -4,6% GBP/USD 1,2756 +0,1% 1,2744 1,2757 +0,2% USD/JPY 150,27 +0,2% 150,00 150,14 +6,6% USD/KRW 1.434,51 +0,6% 1.425,84 1.421,11 +10,5% USD/CNY 7,1940 -0,1% 7,1992 7,1828 +1,3% USD/CNH 7,2789 -0,0% 7,2821 7,2642 +2,0% USD/HKD 7,7791 -0,0% 7,7801 7,7801 -0,4% AUD/USD 0,6418 +0,3% 0,6397 0,6426 -5,7% NZD/USD 0,5834 -0,0% 0,5835 0,5857 -7,7% Bitcoin BTC/USD 99.675,80 -0,7% 100.327,90 98.073,40 +128,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,74 67,20 +0,8% +0,54 -3,2% Brent/ICE 71,64 71,12 +0,7% +0,52 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.649,35 2.633,40 +0,6% +15,96 +28,5% Silber (Spot) 31,27 30,98 +0,9% +0,29 +31,5% Platin (Spot) 941,90 930,89 +1,2% +11,01 -5,1% Kupfer-Future 4,19 4,14 +1,2% +0,05 +6,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2024 03:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.