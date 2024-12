Erste Spekulationen über das CVC-Interesse waren am Sonntag aufgekommen, anschließend hatte die CompuGroup entsprechende Gespräche bestätigt. Nun ist es offiziell: Der Finanzinvestor CVC bietet 22 Euro je Aktie, was einer Prämie von rund 51 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate entspricht. Die Aktie springt daraufhin um über 30 Prozent Euro an.Die Offerte kommt zeitlich nahe an einem Tiefpunkt des Aktienkurses, der im Herbst nahe 13 Euro das niedrigste ...

