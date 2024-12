Nach der Wahl in den USA zeichnet sich ab, was unter Donald Trump zu erwarten ist: Er nimmt sich der Zuwanderung, der Deregulierung und seines Lieblingsthemas, der Zölle, an Werner Krämer, Volkswirt und Geschäftsführer bei Lazard Asset Management, ordnet die Ankündigungen ein und erklärt, was sie für die Kapitalmärkte bedeuten. Seine These: US-Aktien gewinnen, aber ...

