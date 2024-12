Hohentauern/Steiermark (ots) -Erstes Trainingscenter für Teams und Verbände mit Fokus auf NachwuchsrennläuferAls Kooperation zwischen der SoLab GmbH mit Sitz in der Schweiz und der Ski Hohentauern GmbH, geleitet von Erich Moscher, eröffnet am 11.12.2024 das erste ADVANCED SKI RACING CENTER in Hohentauern, für alle Skisport Vereine, Nachwuchsteams und internationale Mannschaften seine Pforten.Ein neues, für Europa einzigartiges Pistenkonzept ermöglicht es, Teams modular Pisten und Trainings-Einrichtungen zu buchen. Dies Stunden- und Tagesweise zu moderaten Preisen. Neben den unterschiedlichen Pisten stehen Serviceräumlichkeiten sowie ein hightech Ski Simulator indoor zur Verfügung.Der Fokus der SOLAB GmbH und Ski Hohentauern liegt in der Nachwuchsförderung. Beide Kooperationspartner verfügen über langjährige Erfahrung im Slisport-, Event- und Trainingsmanagement.Erich Moscher, über viele Jahre Präsident des Steierischen Skilehrerverbandes und 5 Jahre Präsident des österreichischen Skilehrerverbandes, und SoLab GmbH stellen ihr KnowHow den Teams und Vereinen zur Verfügung.Als Partner konnte der steirische Skiverband, vertreten durch die Präsidentin Renate Götschl, gewonnen werden. Als eines der Highlight wird erstmals ein Hightech Skisimulator den Teams in einem österreichischem Skigebiet zur Verfügung gestellt.https://www.solab.ch/advancedskiracingcenterSOLAB GmbHE-Mail: info@solab.chWebsite: www.solab.chPressegespräch: ADVANCED SKI RACING CENTER ERÖFFNET in HohentauernEs wird das ADVANCED SKI RACING CENTER sowie neue modulare Buchungssystem für Trainingspisten vorgestellt Ebenso der erste Ski Simulator in einem österreichischen Skigebiet. Am Podium: Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl, Sport (angefragt) Präsidentin Renate Götschl, Steirischer Skiverband Gernot Jetz, Bürgermeister Hohentauern Lino Stüttler, SoLAB GmbH, Shweiz Erich Moscher, Ski Hohentauern Peter Koch, Moderation & PressekontaktDatum: 11.12.2024, 11:00 UhrArt: PressetermineOrt: FF HohentauernFlorianigasse 108785 HohentauernÖsterreichURL: https://www.solab.ch/advancedskiracingcenterPressekontakt:Press & CommunicationPeter KochTelefon: +43 664 1540093E-Mail: peter.e.koch@gmx.atOriginal-Content von: Peter Koch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177701/5926192