Mladá Boleslav (ots) -› Preise ab rund 33.000 Euro: Elroq startet unter Berücksichtigung von Batteriegröße und umfangreicher Serienausstattung als günstigstes Elektrofahrzeug seines Segments auf dem europäischen Markt› In Deutschland liegt der Einstiegspreis für den Elroq bei 33.900 Euro (Škoda Elroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufige Werte)› Erstes Serienmodell: Elroq hebt das Exterieurdesign der Marke mit der Designsprache Modern Solid auf ein neues Level› Allrounder: kompakte Abmessungen, geräumiges Interieur, präzises Handling und ein kleiner Wendekreis machen den Elroq zum perfekten Begleiter für tägliche Fahrten in der Stadt und Outdoor-Abenteuer im Umland› Verbesserte Nutzererfahrung: exzellente Aerodynamik, kürzere Ladezeiten dank bis zu 175 kW Ladeleistung; Antriebe mit bis zu 210 kW ermöglichen Reichweiten von mehr als 580 Kilometern(1)› Fahrkomfort und Nachhaltigkeit: Interieur des Elroq kombiniert klares Design mit bis zu 1.580 Liter Kofferraumvolumen, intuitiver Konnektivität und modernen nachhaltigen Materialien› Umfassende Serienausstattung: Rückfahrkamera, Klimatisierung mit Fernzugriff, Proaktiver Insassenschutz, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (Side Assist), 13 Zoll großer Infotainmentbildschirm und SmartLinkVorhang auf für den ersten seiner Art: Der neue Škoda Elroq ist das erste rein elektrische Modell der tschechischen Marke im wichtigen Segment der Kompakt-SUV. Gleichzeitig setzt er als erstes Serienmodell die neue Škoda Designsprache Modern Solid um. Sie verbindet Robustheit, Funktionalität und Authentizität. Der Elroq bietet umfassende Antriebs- und Batterieoptionen, die bis zu mehr als 580 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus(1) ermöglichen. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem eine Rückfahrkamera, der Proaktive Insassenschutz, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (Side Assist), 13-Zoll-Infotainmentbildschirm und SmartLink. Der Elroq ist in seinem Segment das erschwinglichste Elektroauto auf dem europäischen Markt und startet ab rund 33.000 Euro - ohne mögliche staatliche Förderungen. In Deutschland liegt der Einstiegspreis für den Elroq bei 33.900 Euro für den Elroq 50 Tour.(1) Die angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.