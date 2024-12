Nürnberg (ots) -Viele Menschen sehnen sich gerade jetzt - in den kalten und dunklen Tagen kurz vor Weihnachten - nach Nähe und jemandem, der zuhört. Um den Seniorinnen und Senioren einen besonderen Tag abseits des gewohnten Alltags zu schenken, setzten die Auszubildenden der Firma NORMA am Hauptsitz in Fürth ein soziales Projekt für die Bewohnerinnen und Bewohner des BRK Seniorenheims Am Zeltnerschloss um. Mit viel Engagement und Kreativität gestalteten sie einen unvergesslichen Nachmittag, von dem die Teilnehmenden noch lange sprechen werden. Unter dem Motto "Unvergessene Erinnerungen" wurde gemeinsam gebacken, gebastelt und gelacht."Unvergessene Erinnerungen" entstehen im Austausch mit anderen MenschenDie schönsten Momente entstehen, wenn wir sie mit anderen teilen - das gilt für Menschen jeden Alters, auch für Seniorinnen und Senioren. In drei Gruppen aufgeteilt, dekorierten die angehenden Kaufleute für Büromanagement mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims frisch gebackene Muffins, verzierten Kerzen und probierten zusammen einige Spiele aus. Gerade beim Klassiker "Mensch ärgere dich nicht" wurde besonders viel gelacht: "Wir haben für die Seniorinnen und Senioren die Spielfiguren bewegt und dabei manchmal unsere eigenen ganz vergessen. Es war sehr lustig und machte großen Spaß", erklärte Lukas Werwein, einer der Azubis, die im April mit den Planungen begonnen hatten.Auch wenn die Azubis an diesem Tag viel gaben, wurden sie selbst reich beschenkt - vor allem durch neue Perspektiven auf das Leben und einen Einblick in die Altenpflege. Die Gespräche über den Zweiten Weltkrieg, das frühere Arbeitsleben und die persönlichen Erfahrungen berührten die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer tief und schufen eine besondere Verbindung zwischen den Generationen. Leyla Kabatas, NORMA-Auszubildende, hielt fest: "Es war beeindruckend, wie offen die Seniorinnen und Senioren aus ihrem Leben erzählten - egal ob über Krankheiten, Kriege oder andere Herausforderungen. Wir sollten deshalb dankbar sein, denn Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit."Zum Ausklang des Projekttags lud eine Feedbackrunde dazu ein, die Eindrücke und Erlebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen. Um die wertvollen Momente festzuhalten, ist im Winter ein erneutes Treffen geplant - dieses Mal mit Fotobüchern, die die Erinnerungen an den Projekttag einfangen sollen.Verantwortung für die Gesellschaft übernehmenDas soziale Projekt, das einmal jährlich von den Azubis beim Lebensmittel-Discounter selbst organisiert wird, findet große Unterstützung bei der Geschäftsleitung. Zum einen werden alle finanziellen Aufwände vom Unternehmen getragen, zum anderen dürfen die Auszubildenden im Nachgang ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit der Geschäftsleitung teilen und sich über das austauschen, was sie daraus auch für ihren beruflichen und persönlichen Lebensweg mitnehmen. Auch in diesem Jahr gab es viel Wertschätzung für den Einsatz der NORMA-Newcomer und Lob dafür, wie hervorragend sie im Sinne des Arbeitgebers Verantwortung für die Gesellschaft übernommen haben.Der Projekttag ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Lebensmittel-Discounters, das weit über eine klassische Ausbildung hinausgeht. So erhalten NORMA-Azubis im Rahmen des jährlich stattfindenden Azubi-Tages die Möglichkeit, sich direkt mit der Führungsebene auszutauschen und über mögliche Karrierewege zu sprechen. Außerdem bietet das Unternehmen besondere Projekte - wie die eigenverantwortliche Leitung einer Filiale durch die Azubis - an, bei denen die Nachwuchstalente bereits früh Führungsverantwortung übernehmen können.Weitere Informationen zum Engagement und zu Ausbildungsmöglichkeiten bei NORMA finden Sie unter www.norma-online.de/de/karriere/Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5926208