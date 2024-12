Baden-Baden (ots) -Dreijährige Förderung für Johannes Brzoska, Gordon K. H. Umut Saglam und Lau Louisa Staples / nächstes SWR Konzert am 28. März 2025 in TrierEine Fachjury aus Redakteur:innen der Musikredaktion von SWR Kultur hat das Viatores Quartet zum "SWR Kultur New Talent 2024" ernannt. Das Quartett, bestehend aus Louisa Staples, Johannes Brzoska, Gordon K. H. Lau und Umut Saglam,wurde im Jahr 2023 an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin gegründet. Ab Dezember 2024 wird das Ensemble im Rahmen des SWR Programms für drei Jahre mit Konzertengagements, Studioproduktionen und Medienpräsenz gefördert.Klangschönheit und kultureller DialogDie Jury von SWR Kultur würdigt vor allem die große gestalterische Kraft des Quartetts: "Mit ihrem Ziel, sich schon in jungen Jahren voll und ganz auf die Quartettarbeit zu konzentrieren und dabei einen aus den Mitgliedern hervorgegangenen Ansatz des kulturellen Dialogs zu verfolgen, überzeugt und gewinnt das junge Ensemble. Klangschönheit und die Neugier auf neue Werke jenseits des klassischen Repertoires zeichnen dieses Streichquartett besonders aus."Ein Name, der verbindetLouisa Staples, Johannes Brzoska, Gordon K. H. Lau und Umut Saglam studieren seit 2023 bei Tabea Zimmermann in Frankfurt am Main und seit 2024 zusätzlich bei Oliver Wille in Hannover. Das junge Quartett hat bereits in renommierten Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie, dem Konzerthaus Berlin und bei den Hindemith Tagen in Frankfurt am Main konzertiert. Des Weiteren trat es beim AIMA Music Festival im türkischen Ayvalik auf. Der Name des Ensembles leitet sich vom Viatore, dem Reisenden, ab und stellt einen Bezug zu den vier unterschiedlichen Herkünften und Kulturen der Ensemblemitglieder her, die aus Großbritannien, Deutschland, Hongkong und der Türkei kommen.Auszeichnungen und KonzerttermineIm Januar 2024 gewann das Viatores Quartet den ersten Preis des Mendelssohn-Bartholdy Hochschulwettbewerbs sowie den Preis der Freunde Junger Musiker. Im November 2024 wurde ein Konzert des mehrfach auch in den Quartett-Laboren der Villa Musica Rheinland-Pfalz geförderten Ensembles von SWR Kultur im Weißen Saal des Schlosses Mainau mitgeschnitten. Der Mitschnitt ist am 11. Dezember 2024 im Programm von SWR Kultur ab 13:05 Uhr im "Mittagskonzert" zu hören. Das nächste SWR Konzert mit dem Viatores Quartet findet am Freitag 28. März 2025, 19 Uhr, im Kurfürstlichen Palais in Trier statt und wird im "Mittagskonzert" am 28. April 2025 ab 13:05 Uhr gesendet. Redaktion hat Kerstin Unseld.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/viatores-quartet-ist-swr-kultur-talent-2024Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5926250