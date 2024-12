Berlin (ots) -Die Zusammenarbeit der ELPATO Medien GmbH mit der BERGWERK Strategie und Marke GmbH wurde beim 15. International Creative Media Award (ICMA) in der Kategorie "Graphic Design: Identities" mit Silber ausgezeichnet. Der Wettbewerb, der mehr als 400 Einreichungen aus 21 Ländern umfasste, macht es sich zur Aufgabe, kreative Media-Projekte aus der ganzen Welt zu betrachten und zu prämieren.Eine Marke zu branden, die vorrangig für andere Marken steht - das war die Aufgabe, mit der sich das Kreativ-Team der BERGWERK Strategie und Marke GmbH rund ein halbes Jahr für und mit ELPATO (https://elpato.de) beschäftigt hat. Wer das Rebranding vom Soft-Launch im Dezember 2023 bis zum Award-Gewinn mitverfolgt hat, wird über die Entscheidung der ICMA-Jury kaum überrascht sein, denn die neu geschaffene Markenidentität sticht mit einer außergewöhnlichen Kombination hervor: Minimalismus und Stärke. So lobt die Jury beispielsweise die klare visuelle Sprache des Logos, während gleichzeitig seine Einfachheit den mit der Marke assoziierten Produktmarken erlaubt, für sich selbst zu stehen und ihren eigenen Charakter zu behalten. Ausschlaggebend für die Prämierung war zugleich die konsequente Umsetzung und Anwendung in unterschiedlichsten Medien, online wie offline. Damit wurde die Corporate Identity maßgeblich geschärft und gekonnt platziert."Die Marke ELPATO (https://elpato.de) steht insbesondere für Mut, Optimismus und Veränderungsbereitschaft. Mit dem Rebranding machen wir diese Charakterzüge deutlich sichtbar. Gleichzeitig geben wir unseren zahlreichen, führenden Produktmarken ein Dach für die strategische Weiterentwicklung und schaffen mit der idealen Anwendbarkeit eine bemerkenswerte Identität, mit welcher sich auch unser Team mehr als wohlfühlt", berichtet ELPATO-CEO Tom Bellartz. "Wir sind stolz und danken der ICMA-Jury vielmals für diese Auszeichnung. Und natürlich gehen die Credits erst recht an die Kumpels vom Bergwerk."Auch Hans-Peter Brendel, Inhaber von BERGWERK, freut sich über den Award: "Er zeigt, wie wichtig kreative Partnerschaften sind, damit der eigene Blick offen für Neues bleibt. Gemeinsam mit dem wunderbaren Team von ELPATO (https://elpato.de) konnten wir eine visuelle Identität schaffen, die sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt. Toll, dass unsere Arbeit nun sogar internationale Anerkennung findet."Der International Creative Media Award gehört zu den international bedeutendsten Wettbewerben im Bereich Grafikdesign und Medienproduktion. Er hebt jährlich herausragende Leistungen seiner Branche hervor und ist dabei ein Spiegelbild internationaler Trends. 2024 wurde der Award in den Kategorien Custom Media, Books, Graphic Design und Magazines vergeben.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Bergwerk ist eine auf Markenstrategie und Markenentwicklung spezialisierte Agentur mit Standorten in Kupferberg und Berlin. Sie bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Markenbildung, Corporate Design, Motion Design und Kommunikationsstrategie an. Ihr Fokus liegt auf der Schaffung authentischer, glaubwürdiger Marken, die durch "Realness" geprägt sind - also durch Werte wie Authentizität und Menschlichkeit. Dabei betonen sie die Bedeutung von handwerklicher Exzellenz, Empathie und individueller Markenidentität.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHMinna Liebmannminna.liebmann@elpato.deFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinBERGWERK Strategie und Marke GmbHHans-Peter Brendelhpb@bergwerk.agDörnhofer Straße 395362 KupferbergOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/5926270