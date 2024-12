Hamburg/Luxemburg (ots) -28 BLACK bringt im Frühjahr 2025 die neue Sorte "28 BLACK Waldmeister" auf den Markt. Dieser unverwechselbare Geschmack weckt bei fast allen Erinnerungen an unbeschwerte Momente - altersunabhängig. 28 BLACK Waldmeister ist frisch, aromatisch, und ein echter Allrounder - pur ein Genuss, im Cocktail ein Highlight!Der Startschuss für die Waldmeister-Kampagne fällt im Frühling 202528 BLACK Waldmeister wird mit einer breit angelegten Marketingkampagne mit aufmerksamkeitsstarken Trade Marketing Aktionen im LEH, Social Media, Out of Home- und Online-Werbung sowie einem nationalen Deckelcode-Gewinnspiel gelauncht. Exklusive Tastings und deutschlandweite Samplings bieten den Konsumenten die Möglichkeit, den Geschmack direkt zu erleben. Für alle Gastronomen ist 28 BLACK Waldmeister die ideale Erfrischung als Sommerdrink und macht Cocktails oder auch Maibowle unverkennbar.28 BLACK Waldmeister - der Energy-Drink für echten Geschmack"Mit der Einführung der neuen Waldmeister-Sorte setzt 28 BLACK ein weiteres Highlight und unterstreicht seine Rolle als trendbewusste Marke im Energy-Drink-Markt", so Jasmin Mondowitsch, Vertriebsleiterin National bei 28 BLACK. "Der Waldmeistergeschmack ist wie eine Zeitmaschine und erinnert an unbeschwerte Augenblicke. Wir verbinden Kindheitserinnerungen mit frischem Trend und sind uns sicher, dass dieser "Feel-Good-Geschmack" im modernen Look unsere Konsument*innen begeistern wird."Mit 28 BLACK Waldmeister in der 250 ml Dose setzt die Marke ein weiteres Highlight in ihrem Portfolio - für alle, die nach einem intensiven und erfrischenden Energy-Kick suchen.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com oder @28black (https://www.instagram.com/28black).Pressekontakt:Splendid-Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 / 28 26 16-0press@splendid-drinks.comVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHBoschstraße 1422761 HamburgTel.: +49 40 29 844 22-0sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5926267