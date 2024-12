Linz (www.anleihencheck.de) - Die neue Handelswoche beginnt mit einem Blick zurück auf die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag in den USA veröffentlicht wurden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die beiden relevanten Daten würden dabei unterschiedliche Interpretationen zulassen. Zum einen sei die Arbeitslosenquote leicht von 4,1% auf 4,2% gestiegen. Zum anderen habe die Anzahl der neu geschaffenen Stellen mit 227.000 die Erwartungen übertroffen; auch die Zahl der Vormonate sei nachträglich nach oben revidiert worden. Vor der letzten FED-Sitzung des Jahres in der nächsten Woche werde an diesem Mittwoch der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht. ...

