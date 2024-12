Wien (www.anleihencheck.de) - US-Arbeitsmarktdaten wird aktuell besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Seien es doch Bedenken zur Stabilität des Arbeitsmarktes gewesen, welche die FED zu einer Zinssenkung um 50 Bp im September hätten hinreißen lassen. Diese Risiken hätten sich aber bislang nicht bewahrheitet, weswegen sich die Ausrichtung der US-Notenbank nun wieder hawkischer gestalte. Auch die Arbeitsmarktdaten für November würden keinen Grund zur Panik geben. Die Beschäftigung habe um etwa 200 Tausend zugenommen und somit nahe an den Erwartungen. Nachholeffekte vom Oktober, als wetter- und streikbedingt die Beschäftigung gesunken sei, würden die Beschäftigungszahlen vom November aber nach oben verzerren. Somit erweise sich die Beschäftigungsentwicklung in den USA als moderat, aber dennoch stabil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...