Die chinesische Regierung hat am Montag für frische Kauflaune an den heimischen Börsen gesorgt. Im kommenden Jahr werde man eine "moderat lockere" Geldpolitik fahren, um zum einen der Konjunkturflaute entgegenzuwirken. Zum anderen wolle man sich damit auf mögliche Handelskonflikte mit den USA vorbereiten.Der technologielastige Hang Seng Index ist am Montagvormittag europäischer Zeit plötzlich angesprungen und notiert mittlerweile rund vier Prozent höher als noch am Freitag. Der Grund dafür war die ...

