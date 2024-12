HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will in den kommenden drei Geschäftsjahren die Personalkosten am Standort Wiesloch-Walldorf deutlich senken. Die Personalkosten sollen in diesem Zeitraum etwa durch den sozialverträglichen Abbau von etwa 450 Arbeitsstellen um mehr als 100 Millionen Euro reduziert werden, teilte der SDax-Konzern am Montag mit. Neben den Stellen in der Produktion umfassten die Maßnahmen auch den gezielten Abbau in Verwaltung und Führung. Die Personalkosten würden bis dato rund 800 Millionen Euro pro Jahr betragen. Auf diese Maßnahmen hätte sich der Vorstand mit dem Betriebsrat und der IG Metall im Rahmen eines Zukunftsplanes zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Wiesloch-Walldorf geeinigt.

Die Einigung soll mit sofortiger Wirkung bis Ende 2028 gelten und beinhalte auch eine Standortgarantie für 3.500 Mitarbeitende sowie Investitionen in den Standort. Der Standort hat aktuell rund 4.000 Mitarbeitende. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 würden deshalb rund 30 Millionen Euro an Sondereinflüsse verbucht. Derweil bestätigte das Unternehmen sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr./mne/stk