Auf der German Select Conference von mwb research (Video ansehen: https://research-hub.de/videos) präsentierte Siltronic seine Equity Story und beleuchtete die neuesten Entwicklungen sowie die Dynamiken der Branche. Das Unternehmen befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, da sich die Erholung langsam abzeichnet, angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach KI und einer Erholung im Bereich der Unterhaltungselektronik wie Smartphones und PCs, trotz Herausforderungen durch hohe Lagerbestände und schwache Automobil- sowie Industriesektoren. Als einziger westlicher Wafer-Lieferant hält Siltronic einen Marktanteil von 14 % in einer stark konzentrierten Branche und prognostiziert ein stabiles langfristiges Wachstum von 4-5 % pro Jahr (CAGR), gestützt durch den steigenden Siliziumgehalt in Elektrofahrzeugen, KI-Servern und anderen fortschrittlichen Technologien. Verena Stütze, Leiterin der Investor Relations, beruhigte die Investoren in Bezug auf die Preisstabilität, unterstützt durch langfristige Vereinbarungen, die 66 % des Umsatzes abdecken. Sie relativierte zudem Bedrohungen durch GaN und SiC: GaN passt zu Siltronics Expertise, und SiC bleibt ein kleiner Markt. Während die Ziele für 2028 ambitioniert sind und von der Markterholung sowie der Normalisierung der Lagerbestände abhängen, bietet Siltronics Bewertung (P/B 0,8x) ein begrenztes Abwärtspotenzial und ein attraktives Aufwärtspotenzial. Dies unterstützt die Kaufempfehlung (BUY) von mwb research mit einem Kursziel von EUR 92,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG