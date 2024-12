Elmshorn (ots) -ORLEN Deutschland steigt als Event-Sponsor bei der 2-Nights-Tour im Skispringen der Damen sowie beim Skisprungweltcup in Willingen ein. Damit weitet das Unternehmen nach dem Namenssponsoring der weltbekannten Skisprung-Arena in Oberstdorf, Gastgeber des alljährlichen Auftaktspringens der Vierschanzen-Tournee, sein Engagement im Wintersport weiter aus.Die 2-Nights-Tour für die Damen ist eine Skisprungveranstaltung, die traditionell zum Jahreswechsel stattfindet. Nach der erfolgreichen Premiere in der vergangenen Saison wird dieses Event an zwei ikonischen Austragungsorten fortgesetzt: das Weltcupspringen in Garmisch-Partenkirchen am 31. Dezember 2024 sowie am 1. Januar 2025 in Oberstdorf. Die 2-Nights-Tour-Skisprungserie besteht aus zwei Wettkämpfen mit je einer Tages- sowie einer Gesamtwertung, jeweils 40 Athletinnen gehen an den Start. Das Frauen-Skispringen hat in den letzten Jahren weiter an Relevanz gewonnen, sowohl in der sportlichen Leistung als auch in der Popularität. Die beiden Wettkämpfe werden unter Flutlicht ausgetragen und live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, das die wachsende Bedeutung unterstreicht."Die strategische Ausweitung unseres Sponsorings im Wintersport ermöglicht es uns, nicht nur die Skisprung-Tradition zu stärken, sondern die Entwicklung des Frauen-Skispringens weiter voranzutreiben. Zugleich können wir unsere Marke sowohl regional bei den Fans als auch in einem internationalen TV-Umfeld präsentieren", sagt Artur Frankiewicz, General Manager ORLEN Deutschland GmbH."Ich freue mich sehr, dass ORLEN Deutschland, nachdem sie bereits Namensgeber meiner Heimatschanze in Oberstdorf sind, nun noch Partner der 2-Nights-Tour werden. Ihr Engagement wird dem Skisprungsport und insbesondere dem Frauen-Skispringen einen weiteren Push geben", sagt Katharina Schmid, 7-fache Weltmeisterin im Skispringen, die für den SC Oberstdorf e.V. startet.Das Damen-Springen beim Weltcupwochenende in Willingen findet am 1. Februar 2025 statt. Die Arena an der Mühlenkopfschanze hat eine Kapazität von 35.000 Fans und ist seit 1995 Austragungsort von Weltcupspringen.In den drei Skisprung-Arenen Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und Willingen wird ORLEN auf TV-relevanten Brandingflächen auf dem Schanzentisch, dem Trainerturm sowie im Auslaufbereich und auf den Startnummerntrikots der Springerinnen präsent sein.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +4915146251041erika.degier@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/5926348