Ripple Kurs Prognose: Top-Krypto-Analyst verrät, warum XRP noch immer unterbewertet ist

Die Geschichte von XRP hätte für Ripple-Anleger in den letzten Wochen nicht besser laufen können: Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell über 136 Milliarden US-Dollar kletterte die Kryptowährung auf den dritten Platz im Krypto-Ranking und verdrängte Solana (SOL) und Tether (USDT).

Viele Anleger gehen davon aus, dass XRP zumindest lokal den höchsten Punkt des jetzigen Bullenruns erreicht hat und erst einmal keine weiteren signifikanten Kursanstiege folgen werden. Ein Krypto-Analyst widerspricht dieser Einschätzung jedoch vehement. Denn seiner Meinung nach ist der XRP-Token auch weiterhin unterbewertet und könnte in den kommenden Wochen und Monaten weiter explodieren.

Explodiert der XRP Kurs auf 48 US-Dollar?

In den vergangenen Tagen konnte der XRP Preis um über 332 Prozent ansteigen: Nachdem die Ripple-Währung Mitte November noch zu einem Niveau von 0,55 US-Dollar gehandelt wurde, stieg der Coin in den heutigen Morgenstunden auf einen Wert von 2,40 US-Dollar. Allerdings ist bei einem Blick auf das bisherige Allzeithoch noch viel Potenzial vorhanden, denn im Januar 2018 stand der XRP Kurs bei 3,40 US-Dollar. Alleine aus dieser Sicht ist es also nicht unwahrscheinlich, dass der Ripple-Token auch weiterhin zulegen kann.

Das sieht auch der Krypto-Experte Ali Martinez ähnlich, denn in einer auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichten Analyse erklärt er, dass XRP noch lange nicht am Ende der aktuellen Rallye angekommen sei. Seiner Meinung nach ist es sogar möglich, dass im aktuellen Zyklus ein Anstieg auf ein Preisniveau von 48 US-Dollar erreicht wird.

To some, $XRP looks overbought! To me, it looks undervalued after breaking out of this massive multi-year symmetrical triangle.



Conservative target = $8.40

In seiner Analyse nennt er gleich zwei Preisziele: Aus konservativer Sicht ist ein Kurs von 8,40 US-Dollar realistisch - was immerhin einen 3,5-fachen Anstieg aus heutiger Sicht darstellen würde. Noch bullisher ist allerdings das "optimistische Ziel", das er bei 48,12 US-Dollar festlegt. Um jedoch einen so starken Preis zu erzielen, müsste XRP innerhalb der nächsten Wochen und Monate über 20.000 Prozent zulegen - dies klingt wesentlich unrealistischer als das konservative Ziel.

Martinez nennt in seinem Tweet keinen Zeitraum - und dies aus gutem Grund: Eine XRP Prognose zum aktuellen Zeitpunkt ist schwer, denn vor allem die aktuelle Marktstimmung und der Bitcoin-Kurs dürften einen besonders starken Einfluss ausüben. Wer also in die Ripple-Währung investieren möchte, sollte versuchen, den richtigen Zeitpunkt dafür zu erwischen und auf die passenden Signale warten. Wer diese jedoch nicht selbst finden kann oder möchte, könnte zum Beispiel von Projekten wie Wall Street Pepe (WEPE) profitieren, denn hier werden kostenlose Strategien und Signale mit der Community geteilt.

Unglaublicher Presale-Erfolg: Was steckt hinter Wall Street Pepe?

Erst seit wenigen Tagen ist Wall Street Pepe als neues Krypto-Projekt im Vorverkauf erhältlich, konnte in diesem Zeitraum allerdings bereits über 3,2 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass das Interesse an diesem Presale-Coin vonseiten der Investoren besonders groß ist. Doch was genau bietet der WEPE-Token überhaupt?



Zunächst wirkt Wall Street Pepe wie ein klassischer Meme-Token, der von dem berühmten "Wolf of Wall Street" inspiriert wurde. Allerdings bietet die Plattform so viel mehr - unter anderem die WEPE Army. Hierbei handelt es sich um eine elitäre Gruppe an Krypto-Investoren, die ihr Wissen, ihre Strategien und ihre Signale mit der WEPE-Community teilen.

Die Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomics in der Übersicht.

Ein weiterer Grund, warum viele Krypto-Anleger aktuell ein großes Interesse an dem WEPE-Token haben dürften, ist das bereits aktive Presale-Staking-Programm. Wer nämlich frühzeitig in den nativen Token des Wall Street Pepe Ökosystems investiert, kann diesen direkt anlegen. Im Augenblick wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 168 Prozent geboten.

Wer also noch heute den ERC-20-Token kaufen möchte, kann dies ganz bequem mit einer Kreditkarte erledigen oder hierfür Kryptowährungen wie ETH oder USDT nutzen und die eigenen WEPE-Token direkt nach dem Kauf in das Staking-Programm transferieren.

