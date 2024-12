Düsseldorf/Berlin (ots) -Grant Thornton gewinnt mit Alexander Murrmann Experten für kapitalmarktorientierte Audit- und Assurance-Leistungen- Neuer Equity Partner mit langjähriger nationaler und internationaler Prüfungs- und Beratungserfahrung- Personeller und fachlicher Ausbau von Audit-Leistungen und Accounting Advisory für PIE-Mandate und große MittelständlerDie Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland holt Alexander Murrmann für den Geschäftsbereich Audit & Assurance an Bord. Murrmann ist spezialisiert auf die Prüfung kapitalmarktorientierter Unternehmen (PIE-Mandate) und großer Mittelständler sowie auf die prüfungsnahe Beratung von Rechnungslegungsthemen (Accounting Advisory).Alexander Murrmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Beratung, davon über zehn Jahre auf internationaler Ebene. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Position als Assurance Partner in Berlin bei EY, Audit Partner und Head des EY German Desk für die Region US Central in Detroit, Michigan, sowie Executive Director in der Führung des deutschsprachigen Business Desk in Warschau für EY in Polen. Zuletzt war er als selbstständiger Berater für die polnische Landesgesellschaft von EY für den German Business Desk tätig."Mit Alexander Murrmanns umfassender Expertise in regulatorischen und bilanziellen Fragestellungen für kapitalmarktorientierte Unternehmen können wir unsere Kunden noch gezielter und wirkungsvoller unterstützen," kommentiert Maximilian Meyer zu Schwabedissen, Partner und Sprecher der Geschäftsbereichsleitung Audit & Assurance bei Grant Thornton in Deutschland. "Dies erweitert unser Leistungsportfolio und stärkt sowohl unsere Position im Markt als Anbieter qualitativ hochwertiger Prüfungs- und Beratungsleistungen als auch unsere Attraktivität für neue Kunden in unserem Zielsegment."Pressekontakt:Willi KeipperManager PR & Corporate Communications+49 30 8904 82106willi.keipper@de.gt.comOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/5926400