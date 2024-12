Wien (www.anleihencheck.de) - Es war abermals eine Woche mit satten Gewinnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie historisch zu erwarten, mache die Jahresendrally in einem Wahljahr ihrem Ruf alle Ehre. Der "Trump Trade" sei jedoch zuletzt wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Vielmehr seien es die altbekannten Kapazunder gewesen, welche den Markt angetrieben hätten. Sprich: Growth-Werte seien gefragt gewesen, Value sei eher an der Seitenlinie gestanden. Dies sei vorwiegend der Datenlage geschuldet gewesen. Der US-Arbeitsmarktbericht sei zwar weitgehend wie erwartet ausgefallen, dies habe jedoch die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung der FED am 18. Dezember beflügelt. Am Terminmarkt sei eine solche nach Veröffentlichung nun mit 85% gepreist worden (zuvor 70%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...