Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5, C; ISIN LU0370217092/ WKN A0Q4S6, A) berichtet über Chancen und Risiken für Aktienanleger im Jahr 2025."Neue Schock-Prognose für unsere Wirtschaft" habe am 05.12 die "Bild" Zeitung getitelt und sich dabei auf eine Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft bezogen, nach der 2025 in Deutschland nur ein Wachstum um 0,1 Prozent zu erwarten sei. Kaum eine Nachrichtensendung komme ohne einen Beitrag zum Absturz der Automobilindustrie aus. Und selbst das ifo-Institut schreibe: Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im freien Fall? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...