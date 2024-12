HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51,00 auf 52,60 Euro angehoben. Während der Chemiekonzern kämpfen müsse, 2024 das untere Ende der Zielspanne der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) vor Sondereffekten zu erreichen, scheine die Absatzentwicklung dem Chemiekonzern zur Hilfe zu kommen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem in China gebe es eine Erholung, von zugegeben niedrigen Vorjahresniveau aus. Dazu sei die Nachfrage in den USA in den vergangenen Monaten gestiegen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111