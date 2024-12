Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit leichter Korrektur!

Auch heute startete der DAX® mit einem neuen Rekordhoch in die Woche. Damit markiert der deutsche Leitindex zum sechsten Tag in Folge ein neuen Höchststand. Vergangene Woche erzielte der DAX® ein Plus von rund 4 Prozent. In der kommenden Woche könnten der EZB-Zinsentscheid und die Inflationsdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Zu den meistegehandelten Produkten am heutigen Morgen zählen mehrere Long Knock-Out-Produkte auf Rheinmetall.



Die Aktie des Rüstungskonzerns notiert heute mehr als 3 Prozent niedriger. Trump hat mit einem Ausstieg der NATO gedroht, sollten sich die Bündnispartner nicht an die Verpflichtungen halten. Zu den Verpflichtungen zählt eine höhere Investition in die Rüstung in der Höhe von 2 Prozent des BIP. Analysten haben ihre Bewertungen nach oben angehoben. Auch Call-Optionsscheine auf TUI sind interessant. Das Papier steht heute einen Prozent höher und damit über der Marke von 8,50 EUR im Xetra-Handel. Am Freitag schaffte es das Papier ertsmals seit März 2023 über diese besondere Marke. Analysten erwarten für das Schlussquartal, das stark von der Sommer-Reisesaison beeinflusst wird, einen hohen einstelligen Umsatzanstieg. Dieser ist teilweise auch bedingt durch die Insolvenz des Konkurrenten FTI.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Infineon Technologies AG Call UG0UCP 1,64 332,975 EUR 31,52 EUR 17,82 Open End DAX® Call HD8W0H 15,37 20350,50 Punkte 18821,29 Punkte 13,11 Open End MARA Holdings Inc. Call HD4SVY 13,44 26,43 USD 12,20 USD 1,79 Open End SAP SE Put UG14CF 5,98 240,475 EUR 299,97 EUR 4,04 Open End DAX® Put HD26NM 1,58 20365,50 Punkte 20493,32 Punkte 149,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2024; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG0NG1 1,91 630,90 EUR 700,00 EUR 33,20 19.02.2025 TUI AG Call HD4XCQ 0,56 8,508 EUR 9,00 EUR 16,93 19.03.2025 DocuSign Inc. Call HD9Q9N 3,04 108,35 USD 85,00 USD 3,37 17.09.2025 SAP SE Call UG0NGD 0,78 240,275 EUR 250,00 EUR 30,20 19.02.2025 Rheinmetall AG Call HD8VP2 12,83 630,90 EUR 520,00 EUR 4,92 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2024; 10:22 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD3X9T 2,79 631,50 EUR 528,17 EUR 7 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 19,52 631,50EUR 521,80 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HB9D1X 1,72 631,50 EUR 539,175 EUR 8 Open End Telefonica S.A. Long HC4LFK 1,56 43,375 EUR 3,90 EUR 10 Open End Baidu Inc. (ADRs) Long HD677C 1,21 90,575 USD 72,08 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2024; 10:27 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!