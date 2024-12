Dresden (ots) -Tattoos sind oft Ausdruck persönlicher Erlebnisse, Überzeugungen oder ästhetischer Vorlieben - und werden mit der festen Absicht gestochen, dass die Tinte ein Leben lang unter der Haut bleibt. Doch im Laufe der Zeit können sich Geschmäcker ändern oder bestimmte Designs verlieren ihre Bedeutung. Manchmal kann es auch zu unerwünschten Veränderungen der Haut oder des Tattoos selbst kommen. In solchen Fällen kann ein Cover-Up die Lösung sein: ein neues Tattoo, das das alte Design geschickt überdeckt und so eine zweite Chance für den Körperkunst- Ausdruck bietet, ohne die Erinnerung oder Bedeutung zu verlieren. Was es damit im Detail auf sich hat, erfährst du hier.Ein gestochenes Tattoo ist zwar für die Ewigkeit gedacht, doch nicht immer währt die Begeisterung tatsächlich so lang. So kommt es nicht selten vor, dass Menschen Tattoos später bereuen - sei es, weil sie sie mit schlechten Erinnerungen in Verbindung bringen, die Qualität nicht den Erwartungen entspricht oder sich der Träger doch ein anderes Motiv wünscht. Schließlich ändern sich Menschen und damit auch ihre Vorlieben, Erfahrungen und Geschmäcker. Doch ist ein Tattoo einmal gestochen, kann es nur noch per schmerzhafter und kostenintensiver Laserbehandlung entfernt werden, oder? Falsch! Schließlich gibt es attraktive Möglichkeiten, um aus einem unliebsam gewordenen Tattoo ein Kunstwerk zu zaubern, das ihre Träger wieder überzeugt.Die Lösung liegt in sogenannten Cover-Ups, bei denen ein altes Tattoo mit einem neuen überdeckt wird. Diese Technik ermöglicht es, ungewollte oder nicht mehr passende Tattoos zu verstecken und gleichzeitig einen frischen, individuelleren Ausdruck zu finden. Eine Aufgabe, die allerdings nicht nur eine große Expertise und Erfahrung der Tätowierer erfordert, sondern vor allem eine professionelle Beratung. Eine solche bietet auch das Team von Inklabs: Seit über neun Jahren steht das Unternehmen Tattoo-Interessierten zur Seite. Neben einer unabhängigen Beratung bietet sie auch ein umfangreiches Netzwerk an über 300 deutschen und internationalen Tattoo-Künstlern verschiedener Stilrichtungen und Expertisen, die neben neuen Motiven auch hochwertige Reworks, Cover-ups und Blastovers alter Tattoos realisieren. So konnte das Team bereits über 50.000 Menschen auf ihrer Reise zum perfekten Tattoo begleiten - die Zufriedenheit der Kunden ist dabei unbestritten und wird durch eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 Sternen auf Google untermauert.Alte Tattoos nicht "weglasern", sondern mit neuen überdeckenAnders als bei einem neuen Tattoo muss der Künstler bei einer Nachbearbeitung immer mit bestehenden Bildern arbeiten. Insbesondere bei einem Cover-up besteht ein Risiko, dass bei einem unerfahrenen Tätowierer alte Motive durchscheinen. Ein gelungenes Cover-up setzt daher ein geeignetes Motiv und einen Tätowierer voraus, der über umfassende Erfahrung mit dieser Form von Arbeit verfügt. Grundsätzlich ist es jedoch möglich, ausnahmslos jedes Tattoo abzudecken.Als Motiv für ein Cover-up eignen sich detaillierte Motive mit organischen Formen und Schattierungen, die die Linien des ursprünglichen Tattoos auf natürliche Art und Weise aufbrechen. Filigrane Linien oder helle Farben hingegen sind ungeeignet für die meisten Cover-Ups. Für die bestmögliche Deckkraft ist es zudem erforderlich, dass das neue Motiv etwa zwei- bis dreimal so groß ist wie das alte. Dunkle Farben mit vereinzelten hellen Akzenten sind besonders geeignet, um das alte Motiv zu kaschieren. Während die meisten Cover-Ups innerhalb einer Sitzung erledigt werden können, kann es besonders bei sehr großen oder komplexen Tattoos nötig sein, mehrere Termine einzuplanen - ein zusätzlicher Vorteil: Sollte partiell etwas nachgestochen werden müssen, kümmert sich Inklabs auch hierum.Reworks und Blastovers - neues Leben für alte TattoosAlternativ zu einem vollständigen Cover-up ist es auch möglich, das alte Motiv in etwas Neues einzubinden. Bei einem sogenannten Blastover sticht der Tattoo-Künstler etwa ein neues Motiv über das alte, sodass Teile von Letzterem sichtbar bleiben und nahtlos in das neue Tattoo einfließen. Dadurch entfallen vorbereitende Behandlungen wie Laserbehandlungen zum Aufhellen und Blackouts im Normalfall komplett, während alte Lieblingsmotive in kreativer Form als Teil eines neuen Ganzen erhalten bleiben.Bei verblassten oder unsauber gestochenen Tattoos mit emotionaler Bedeutung hingegen bietet sich ein Rework an. Dabei verstärkt der Künstler bestehende Linien, frischt die Farben auf und ergänzt neue Details, um alte Motive in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Auf diese Weise lassen sich alte Tattoos retten und sogar künstlerisch aufwerten, ohne ihren sentimentalen Wert zu verwässern.Vom alten Tattoo zum fertigen Cover-up, Rework oder BlastoverAuch wenn nicht jeder Tätowierer Cover-Ups und Co. anbietet, ist es durchaus möglich, ein ungeliebtes Tattoo loszuwerden oder ein altes Motiv zu revitalisieren. Viele Kunden wurden bei anderen Tätowierern beispielsweise abgelehnt, bevor sie zu Inklabs kamen: Hier sind diverse Künstler speziell auf Cover-Ups, Rework und Blastovers spezialisiert und finden für jedes Motiv die passende Lösung. Alles beginnt mit einer unabhängigen Beratung eines erfahrenen Beraters bei Inklabs - auch die Berater sind teilweise speziell auf diesen Bereich spezialisiert. Gemeinsam mit den Kunden sprechen sie über die Möglichkeiten zur Abdeckung oder Erneuerung des Motivs und entwickeln eine ungefähre Preisvorstellung. Dieses Vorgespräch stellt auch die Grundlage dar, um Referenzprojekte anzusehen und den passenden Künstler zu finden.Nach dem Vorgespräch folgen bei Bedarf Vorbehandlungen wie Laserbehandlungen. Sind diese abgeschlossen, sticht der gewählte Künstler das neue Motiv. Nach der Fertigstellung ist es zu empfehlen, die Haut gut zu pflegen und keiner direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen - genauere Pflegehinweise erhalten die Kunden natürlich direkt von den Experten bei Inklabs, damit das frisch gestochene Tattoo optimal ausheilen kann. Dies stellt sicher, dass Tattoo-Begeisterte lange Freude an ihren neuen und aufgewerteten Tattoos haben und Jugendsünden dauerhaft auslöschen können.Du interessierst dich für ein neues Tattoo oder möchtest ein altes Motiv abdecken, erneuern oder in etwas Neues einbinden? 