NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Compugroup mit Blick auf eine Übernahmeofferte auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die vom Finanzinvestor CVC gebotenen 22 Euro je Aktie lägen ein Drittel über dem letzten Schlusskurs, beinhalteten im Branchenvergleich aber eine niedrige Bewertung, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies etwa auf das Kaufgebot des Finanzinvestors TA Associates für den Branchenkollegen Nexus./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 03:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 03:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A288904