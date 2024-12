Bitcoin News: US-Ministerium verändert den BTC-Status - was bedeutet das für Krypto-Anleger?

Erst in der vergangenen Woche konnte Bitcoin zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2009 ein unglaubliches Preisniveau von über 100.000 US-Dollar erzielen (wir berichteten). Damit konnte sich der BTC Kurs alleine im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln.

Diese Entwicklung ist auch dem US-Finanzministerium ("Treasury") nicht verborgen geblieben. Denn in einer offiziellen Mitteilung änderte dieses jetzt den Status von Bitcoin - hin zum "digitalen Gold". Doch was genau meint die US-Regierung damit und wie wirkt sich diese Änderung in der realen Welt auf die Anlagen der Krypto-Investoren aus?

Bitcoin ist längst keine reine Währung mehr

Ursprünglich wurde Bitcoin von einem oder mehreren Entwicklern unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto im Jahr 2009 veröffentlicht, um eine digitale und dezentrale Währung als modernes Gegenstück zu den klassischen Fiat-Währungen zu etablieren. Dieser ursprüngliche Zweck ist allerdings nicht mehr gegeben - zumindest laut der Einschätzung des US-amerikanischen Finanzministeriums. Denn dieses erklärte in dem Bericht, dass der BTC-Token längst nicht mehr als digitale Währung fungiere, sondern als Spekulationsobjekt für Anleger genutzt werde.

Auch Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank Federal Reserve, erklärte letzte Woche, dass sich der Status von Bitcoin verändert habe. So sei Bitcoin "wie Gold, nur virtuell". Die Kryptowährung werde kaum zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen verwendet, sondern eher als Spekulationsobjekt. Laut Powell ist Bitcoin "kein Konkurrent zum US-Dollar, sondern es ist ein Konkurrent für Gold".

The U.S. Treasury just declared that Bitcoin is digital gold and yet some people still think $100,000 bitcoin is too expensive.



- Dennis Porter (@Dennis_Porter_) December 7, 2024

Sollten die Finanzexperten mit ihrer Einschätzung recht haben, dann könnte dies auf einen langfristig steigenden Bitcoin Kurs hinweisen. Denn ein Blick auf den aktuellen Goldkurs verrät, dass dieser in den letzten Jahren stetig zulegen konnte. Ein Ende des Gold-Hypes scheint noch nicht in Sicht - was auch für das "digitale Gold" gelten dürfte.

Die Tatsache, dass das Finanzministerium der USA Bitcoin jetzt als digitales Gold betrachtet, könnte ein erstes positives Zeichen für Krypto-Anleger sein. Denn es zeigt, dass auch die Regierungsbehörden die Kryptowährungen als immer seriöser ansehen und die Akzeptanz damit steigt. Gleichzeitig könnte es langfristig bedeuten, dass es klare Regulierungen gibt - vor allem im Hinblick darauf, dass Donald Trump als nächster US-Präsident eine offene Haltung gegenüber Bitcoin und Co. hat.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.